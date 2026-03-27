Kudüs’ten acil çağrı: Kiliseler Orta Doğu’daki savaş için ateşkes istedi

Doğu Kudüs'teki kilise liderleri, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla büyüyen savaşın bölgeyi yıkıma sürüklediğini belirterek acil ateşkes ve barış çağrısı... 27.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-27T17:38+0300

İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki kiliseler, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın Orta Doğu'yu "büyük bir yıkım ve umutsuzluğa" sürüklediğini vurgulayarak, acil ateşkes ve barış çağrısında bulundu. Doğu Kudüs'teki patrikhane ve kiliselerin liderleri tarafından Hristiyan inancına göre Hazreti İsa'nın dirilişinin kutlandığı Paskalya Yortusu öncesi yayımlanan ortak bildiride "yeni ve yıkıcı bölgesel savaşın Kutsal Toprakları ve geniş Orta Doğu'yu bir kez daha kargaşaya sürüklediği" ifade edildi. Her geçen gün şiddetini artıran sürecin sadece bölgeyi değil, küresel ölçekte ekonomik zorlukları da tetikleyen bir "ölüm ve yıkım sarmalı" yarattığı belirtilen bildiride, "dökülen kanın derhal durdurulması ve adaletin tesisi" için barış çağrısı yapıldı.ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaş dahil olmak üzere Lübnan ve Gazze Şeridi'ne saldırıların son verilmesinin istendiği bildiride, şu ifadelere yer verildi:

