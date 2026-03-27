Kiracılara barınma desteği mi verilecek? Bakanlıktan açıklama yapıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kiracılara "barınma desteği" adıyla nakdi yardım verilmeye başlandığı iddialarının gerçek olmadığını ve kişisel verileri...
2026-03-27T14:21+0300
'Kiracılara barınma desteği verileceğine' ilişkin haberlerin ardından Aile Bakanlığından açıklama yapıldı.'İddialar asılsız'Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında kiracılara "barınma desteği" adı altında nakdi yardım verilmeye başlandığına ilişkin paylaşımların yer aldığı belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kiracılara "barınma desteği" adıyla nakdi yardım verilmeye başlandığı iddialarının gerçek olmadığını ve kişisel verileri ele geçirmeyi amaçlayan söz konusu paylaşımlarla ilgili gerekli hukuki girişimlerde bulunulduğunu bildirdi.
"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan Bakanlığımızın 'barınma desteği' adı altında kiracılara nakdi yardım vermeye başladığına ilişkin paylaşımlar asılsızdır. Vatandaşlarımızın kişisel verilerini ele geçirmek amacıyla bu tür paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunuyoruz. Vatandaşlarımız, sosyal hizmetlerimiz ve sosyal yardımlarımız hakkındaki güncel ve doğru bilgilere resmi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla ulaşabilir."