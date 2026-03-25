Genç çiftlere 250 bin TL faizsiz kredi desteği: Kimler yararlanabilecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında faizsiz evlilik kredisi artırıldı. Yeni... 25.03.2026, Sputnik Türkiye

Aile kurmayı planlayan gençlere yönelik desteklerde önemli bir artışa gidildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” kapsamında faizsiz kredi tutarı yükseltildi. Yeni düzenlemeyle birlikte genç çiftlere sağlanacak destek miktarı yaş kriterine göre yeniden belirlendi.250 bin TL’ye kadar destek verilecekDüzenlemeye göre, her iki tarafın da 18-25 yaş aralığında olması durumunda 250 bin TL’ye kadar faizsiz kredi desteği sağlanacak. Taraflardan birinin 26-29 yaş aralığında olması halinde ise destek tutarı 200 bin TL olarak uygulanacak. Böylece yaş kriteri, destek miktarını doğrudan belirleyen ana unsur olarak öne çıkıyor.Başvuru şartları netleştiProjeden yararlanmak isteyen adayların belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları şu şekilde sıralanıyor:Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacakFaizsiz evlilik kredisi başvuruları, online olarak gerçekleştiriliyor. Adaylar başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden veya “ailegenclikfonu.aile.gov.tr” adresi aracılığıyla yapabiliyor. Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri ise çiftlerin her iki tarafının da başvuruyu onaylaması. Eş adayının e-Devlet üzerinden onay vermemesi durumunda başvuru geçersiz sayılıyor.Kimler yararlanamayacak?Düzenlemeye göre belirli suçlardan hüküm giymiş kişiler destek kapsamı dışında tutuluyor. Özellikle uyuşturucu suçları ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunanlar projeden faydalanamıyor.

