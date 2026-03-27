İsviçre Genelkurmay Başkanı: 'Hava savunmasında ciddi açıklar ortaya çıktı'
İsviçre Genelkurmay Başkanı'nın açıklamaları, ülkenin özellikle drone tehditleri karşısında yeterli savunmaya sahip olmadığını ortaya koydu. Yetkililer... 27.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-27T18:39+0300
İsviçre Silahlı Kuvvetleri’nin yeni başkanı Benedikt Roos, ülkenin hava savunma kapasitesi konusunda iyimser olmadığını söyledi. Roos’un açıklamalarında, özellikle drone saldırılarına karşı yetersizlik dikkat çekti.Roos, mevcut güvenlik ortamının giderek daha karmaşık hale geldiğini belirterek, "Bugünün dünyası daha karmaşık, daha dinamik ve bazı açılardan daha tehlikeli hale geldi" ifadelerini kullandı.Hava savunmasında kritik açıklarİsviçre’nin özellikle uzun menzilli tehditler ve insansız hava araçları karşısında ciddi eksikleri olduğu aktarıldı. Roos, bu konuda oldukça net konuşarak, "Bugün İran’da gördüğümüz tehditler karşısında neredeyse hiçbir şeyimiz yok, sıfır" dedi.Açıklamalarda, ülkenin hava savunma sistemlerinde ‘boşluklar’ bulunduğu ve bu durumun hızla giderilmesi gerektiği vurgulandı.Milyarlarca euroluk savunma planıİsviçre hükümetinin, bu açıkları kapatmak için 3.7 milyar euroluk savunma bütçesi talep ettiği belirtildi. Plan kapsamında:Savunma Bakanı Martin Pfister, ülkenin mevcut durumda en olası tehditlere karşı yeterince korunmadığını söyledi. Ayrıca önümüzdeki süreçte araç yenileme gibi alanların ikinci plana atılacağı ifade edildi.
Hava savunmasında kritik açıklar
İsviçre’nin özellikle uzun menzilli tehditler ve insansız hava araçları karşısında ciddi eksikleri olduğu aktarıldı. Roos, bu konuda oldukça net konuşarak, "Bugün İran’da gördüğümüz tehditler karşısında neredeyse hiçbir şeyimiz yok, sıfır" dedi.
Açıklamalarda, ülkenin hava savunma sistemlerinde ‘boşluklar’ bulunduğu ve bu durumun hızla giderilmesi gerektiği vurgulandı.
Milyarlarca euroluk savunma planı
İsviçre hükümetinin, bu açıkları kapatmak için 3.7 milyar euroluk savunma bütçesi talep ettiği belirtildi. Plan kapsamında:
1 milyar euro
değerinde IRIS-T SLM füze sistemleri
Yaklaşık 76 milyon euro
ile mini drone savunması
Siber güvenlik kapasitesinin artırılması
hedefleniyor.
Savunma Bakanı Martin Pfister, ülkenin mevcut durumda en olası tehditlere karşı yeterince korunmadığını söyledi. Ayrıca önümüzdeki süreçte araç yenileme gibi alanların ikinci plana atılacağı ifade edildi.