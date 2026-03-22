Tayvan’a ABD'den F-16 teslimatı başlıyor: Geciken anlaşma hayata geçiyor
Tayvan'ın uzun süredir ABD'den beklediği F-16 savaş uçaklarının bu yıl teslim edilmeye başlanacağı açıklandı. Gecikmelerle gündeme gelen proje için üretimin... 22.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-22T13:20+0300
Tayvan’a teslim edilmesi planlanan F-16V savaş uçaklarının bu yıl itibarıyla gönderilmeye başlanacağı aktarıldı. Tayvan Savunma Bakanlığı’nın, ABD ziyareti sonrası yaptığı açıklamada üretimin tam kapasite ile sürdüğü belirtildi.Daha önce çeşitli nedenlerle geciken teslimatların, Tayvan’ın güvenlik planlamasında önemli bir boşluk yarattığı ifade ediliyordu. Yeni açıklamayla birlikte sürecin hızlanacağı bildirildi.ABD’nin 2019 yılında Tayvan’a yaklaşık 8 milyar dolarlık F-16 satışına onay verdiği, bu anlaşmanın ülkenin hava gücünü önemli ölçüde artırmayı hedeflediği aktarıldı.Teslimat süreci hızlanıyorYetkililerin ABD’de üretim hattını ziyaret ettiği ve ilk uçakların hazır olduğunu gördüğü belirtildi. Açıklamada, üretimde parça ya da iş gücü sıkıntısı olmadığı ve sürecin iki vardiya halinde devam ettiği ifade edildi.Lockheed Martin tarafından yapılan açıklamada, Tayvan’ın güvenlik hedeflerini destekleme konusunda kararlı olunduğu vurgulandı. Şirketin, teslimatları mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirmek için ABD hükümetiyle koordineli çalıştığı aktarıldı.Yeni model olan F-16V uçaklarının, tamamen hazır hale gelmesi için test uçuşlarının sürdüğü ve sistemlerin hassas şekilde ayarlandığı belirtildi.Tayvan’ın, Çin ile gerilimin arttığının belirttildiği bir dönemde bu teslimatlara büyük önem verdiği ifade ediliyor. Tayvan’ın halihazırda eski model F-16 uçaklarını modernize ettiği ve yeni siparişlerle birlikte filosunu önemli ölçüde genişletmeyi hedeflediği belirtildi.Ayrıca Tayvan’ın, ABD’den sipariş ettiği SkyGuardian insansız hava araçlarının ilk teslimatını aldığı, kalanların ise önümüzdeki yıl gönderileceği ifade edildi.Bu gelişmelerin, Tayvan’ın hava savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelik adımların bir parçası olduğu değerlendiriliyor.
