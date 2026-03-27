İstanbul’da STRATCOM Zirvesi başladı: Küresel krizler ve yeni güç dengeleri masada

Sputnik Türkiye

İletişim Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen ve dünyanın çeşitli ülkelerinden siyasetçi, diplomat, iletişimci ve medya temsilcilerini bir araya getiren... 27.03.2026, Sputnik Türkiye

İletişim Başkanlığı'nın ev sahipliğinde organize edilen ve dünyanın farklı bölgelerinden siyasetçiler, diplomatlar, iletişim uzmanları ile medya temsilcilerini buluşturan Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM), bugün İstanbul’da kapılarını açtı. 27-28 Mart tarihlerinde düzenlenen zirveye 37 ülkeden ve 5 uluslararası kuruluştan toplam 159 üst düzey katılımcı iştirak ediyor.Zirvede hangi konular masaya yatırılacak?Zirvenin ilk gününde uluslararası sistemdeki güç dengelerindeki dönüşüm ve stratejik iletişimin küresel düzen üzerindeki etkisi ana gündem maddeleri arasında yer aldı. Lider diplomasisi, dijital iletişim, iklim diplomasisi ve savunma sanayisi gibi başlıklar kapsamlı oturumların da ele alınması planlanıyor.Programın ikinci gününde ise bölgesel ve küresel güvenlik konuları öne çıkacak. Özellikle Orta Doğu’daki savaşa ilişkin gelişmelerin ayrıntılı şekilde değerlendirileceği oturumların yanı sıra, küresel yönetişimde yeni dönem arayışları, stratejik iletişimde yapay zekanın rolü, yumuşak gücün sınırları ve çatışma bölgelerinde hakikat mücadelesi gibi başlıklar masaya yatırılacak.Zirvenin açılışı üst düzey katılımla gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan programa video mesaj gönderirken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran açılış konuşmalarını yaptı.‘Türkiye olarak küresel krizin kronikleştiği her noktada, kendimize özgü yaklaşımlar ve modeller sergiledik’İletişim Başkanı Burhanettin Duran, açılış konuşmasında uluslararası sistemde değişen güç dengelerinin önemini anlatırken ‘küresel krizin kronikleştiği’ bu zamansa Türkiye’nin kendine özgü bir yaklaşım çizdiğini şu sözlerle anlattı:"Türkiye olarak küresel krizin kronikleştiği her noktada, kendimize özgü yaklaşımlar ve modeller sergiledik. Yaklaşmakta olan krizlere ve çatışmalara önce bölgemizde, ardından küresel ölçekte çözüm üretmeye gayret gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz. Bu çabamız, yalnızca diplomatik bir refleks değil; aynı zamanda tarihsel bir sorumluluk bilincinin ve çok boyutlu dış politika anlayışımızın bir yansımasıdır."Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye olarak barış odaklı duruşumuzu sürdürmeye kararlılıkla devam edeceğizCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "STRATCOM Zirvesi 2026" programına gönderdiği video mesajda, "Trajedilerin sona ermesi, bölgemiz başta olmak üzere tüm dünyada barış, huzur ve istikrarın yeniden temin edilmesi hiç olmadığı kadar önemlidir. Türkiye olarak insani değerleri ve adaleti merkeze alan ilkeli, kararlı ve barış odaklı duruşumuzu sürdürmeye kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

