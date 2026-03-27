https://anlatilaninotesi.com.tr/20260327/cumhurbaskani-erdogan-uluslararasi-sistem-mesruiyet-krizi-yasiyor-1104550180.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
Sputnik Türkiye
STRATCOM Zirvesi 2026 programına bir video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası sistemin neredeyse her alanda büyük bir meşruiyet krizi... 27.03.2026, Sputnik Türkiye
türki̇ye
recep tayyip erdoğan
stratcom zirvesi 2026
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/19/1103792933_0:42:3072:1770_1920x0_80_0_0_7eed50acc1a2da3bf18fe78b060dcc35.jpg
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/19/1103792933_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7fdf4b14a101a0f24d49636bf39d216e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, stratcom zirvesi 2026
11:19 27.03.2026 (güncellendi: 11:44 27.03.2026)
STRATCOM Zirvesi 2026 programına bir video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası sistemin neredeyse her alanda büyük bir meşruiyet krizi yaşadığını söyledi.
İstanbul'da düzenlenen "STRATCOM Zirvesi 2026" programına video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2. Cihan Harbi sonrası galipler eliyle tesis edilen uluslararası sistem neredeyse her alanda büyük bir meşruiyet krizi yaşıyor" ifadelerini kullandı.
Krizlerin giderek daha da tırmandığı zorlu bir dönemden geçiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunları kaydetti:
Kıymetli misafirler, İkinci Cihan Harbi sonrası galipler eliyle tesis edilen uluslararası sistem, neredeyse her alanda büyük bir meşruiyet krizi yaşıyor. Sistemin temelini teşkil eden kurum, kural ve değerler manzumesi günden güne işlevini yitiriyor. Güç rekabetinin enerji, teknoloji ve ticaret gibi farklı alanlara yayıldığı; sorunların diyalog yerine silahla çözülmeye çalışıldığı; soykırımların, savaşların ve krizlerin giderek daha da tırmandığı zorlu bir dönemden geçiyoruz.
Gazze’de olduğu gibi hepimizin yüreğini sızlatan trajedilerin sona ermesi; bölgemiz başta olmak üzere tüm dünyada barış, huzur ve istikrarın yeniden temin edilmesi geçmişte hiç olmadığı kadar önemlidir.
İşbirliği mekanizmalarını bugün daha da güçlendirmek zorundayız
Hakikat aslında gün gibi ortadayken, gerçekleri tahrif etmek üzere kurgulanan yeni ve sahte anlatıların önüne geçebilmek için iletişim ve iş birliği mekanizmalarını bugün daha da güçlendirmek zorundayız. Bu noktada devlet ve hükümetlerin yanı sıra akademisyenlerden sivil toplum ve düşünce kuruluşlarına, uluslararası aktörlerin daha fazla inisiyatif alması ve daha aktif olması kaçınılmazdır.
Türkiye olarak insani değerleri ve adaleti merkeze alan ilkeli, kararlı ve barış odaklı duruşumuzu sürdürmeye; yalnızca bölgemizde değil, tüm dünyada huzur ve güvenin yeniden inşa edilmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."