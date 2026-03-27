https://anlatilaninotesi.com.tr/20260327/ispanyada-otanaziyle-yasamina-son-vermek-isteyen-kadin-hukuk-mucadelesini-kazandi-ailesi-aylardir-1104552756.html

İspanya'da ötanaziyle yaşamına son vermek isteyen kadın, hukuk mücadelesini 'kazandı': Ailesi aylardır itiraz ediyordu

Sputnik Türkiye

İspanya'da cinsel saldırı sonrası intihar girişiminde bulunup felç kalan ve kronik ağrılar çeken 25 yaşındaki genç kadının, ötenazi hakkı için uzun süredir... 27.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-27T11:55+0300

yaşam

i̇spanya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1b/1104550000_0:79:603:418_1920x0_80_0_0_454f30022ddf970411ff1e7f37d781d7.jpg

İspanya’da ötanazi hakkı için aylar süren hukuk mücadelesi veren Noelia Castillo, talebinin kabul edilmesinin ardından hayatını sonlandırdı. 25 yaşındaki genç, cinsel saldırıya uğramasının ardından intihar girişiminde bulunmuş, ağır yaralanan genç kız felçli kalmıştı.2022 yılında devlet gözetimi altında kaldığı bir merkezde toplu cinsel saldırıya uğramasının ardından intihar girişiminde bulunmuştu. Yaşadığı travmada omuriliği hasar gören Castillo, felç kalmış, kronik ağrılar çekmişti. Genç kadının ötenazi başvurusu, ailesinin itirazlarına rağmen yargı sürecinden geçti. Castillo’nun babası, kızının psikiyatrik rahatsızlıkları nedeniyle bu kararı bilinçli şekilde veremeyeceğini savunmuştu.Ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bu ay içinde yaptığı değerlendirmede sürecin durdurulması talebini reddetti. Böylece Castillo’nun ötanazi talebinin önünde hukuki engel kalmadı.25 yaşındaki Castillo, Barcelona’ya bağlı Sant Pere de Ribes kasabasındaki bir sağlık merkezinde, yasal prosedürler kapsamında yaşamına son verdi.İspanya'da ötenazi 2021 yılından bu yana yasalİspanya’da 2021 yılında yürürlüğe giren yasa, 'ciddi ve tedavisi olmayan hastalık' ya da 'kronik ve ağır engel durumu' bulunan bireylerin belirli şartlar altında ötanazi talep etmesine izin veriyor.Resmi verilere göre, yasanın yürürlüğe girdiği Haziran 2021 ile 2024 sonu arasında 1123 kişi ötanazi yoluyla hayatını sonlandırdı.Yasa kapsamında başvuru yapacak kişilerin bilinçli ve karar verme yeterliliğine sahip olması, iki ayrı yazılı talepte bulunması ve bağımsız doktorlar tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Nihai karar ise bölgesel uzman komiteler tarafından veriliyor.Castillo, ölümünden kısa süre önce verdiği bir röportajda kararının kendisine ait olduğunu vurgulayarak, “Artık huzur içinde gitmek ve acının sona ermesini istiyorum” ifadelerini kullandı.Hangi ülkelerde yasal?Dünya genelinde bazı ülkelerde ötenazi tamamen yasal. Bazılarında ise belirli koşullar altında uygulanabiliyor. Hollanda, Belçika, Kanada, Avustralya'nın bazı eyaletleri, İsviçre, Kolombiya, İspanya gibi bazı ülkelerde ötenazi yasaldır.

i̇spanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇spanya