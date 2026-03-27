Arda'nın pası Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle ilerleyen Milli Takımda Montella: İlk yarıda derin koşulara ihtiyacımız vardı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Romanya'yı 1-0 mağlup ederek play-off turu finaline yükselen A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo...

2026-03-27T08:40+0300

İtalyan teknik adam, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Sergiledikleri performanstan dolayı memnun olduğunu belirten Montella, "İlk yarıda rakip geriye yaslandığında derin koşulara ihtiyacımız vardı. İkinci yarıda bunu uygulamaya gayret ettik. Futbolcularımız, çok olgun bir maç oynadı. Bazen bu tip maçlarda sabırsız olabilirsiniz. Hiçbir zaman mesafeleri açmadık ve olgun kaldık. İstediğimizi elde ettik. Mesafeleri hiç kaybetmeden oynadığımız için çok mutlu ve gururluyum." ifadelerini kullandı.Dünya Kupası'na son bir adım kaldığını aktaran Vincenzo Montella, "Tam konsantreyiz. Finalde, bu maçtan fazlasına ihtiyacımız olacak. Başarmak istiyoruz. Dünya Kupası'na uzun yıllardır katılamıyoruz. Hedefimiz ve hayalimiz Dünya Kupası'na katılmak. İnşallah bunu başararak herkesi mutlu edebiliriz." diye konuştu.Tüpraş Stadı'nı dolduran taraftarlara destekleri için teşekkür eden İtalyan çalıştırıcı, "Burada göreve başladığımda ilk başta soğukluk vardı. Şu an milli takıma çok büyük bir sevgi var. Bunu, futbolcularımız ortaya koydukları yürekle başardı." şeklinde görüş belirtti.Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile ilgili de görüşlerini paylaşan Vincenzo Montella, şunları kaydetti:Son olarak Beşiktaş'ta forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü'yü ilk 11'de tercih etmemesiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Montella, "Orkun'u ne kadar çok sevdiğimizi kendisi de biliyor. İlişkimiz inanılmaz güzel. Kendisinin formda olduğunu biliyorum. Bu seçimi yaparken zorlandım. Hoca olarak kendi konfor alanım için çalışmıyorum, takıma gerektiği şekilde çalışıyorum. Bu maçta İsmail Yüksek gibi özellikleri olan bir oyuncuya ihtiyacımızın olduğuna inandığım için İsmail'i oynattım. Hoca olarak her zaman takımın iyiliğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.2026 Dünya Kupası Elemeleri Play-Off Yarı Final maçında Romanya'yı 1-0 mağlup eden A Milli Takımımızda, Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu karşılaşma sonrası konuştu.Arda Güler, "Çok mutluyuz, zor bir maçı kazandık. İkinci maçı da devam ettirip Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Ferdi ağabey inanılmaz bir koşu attı. Bunu devre arasında konuştuk, 'Arda topu aldığında koşu atacağım' dedi. Çok mutlu olduk. Tek hedefimiz Dünya Kupası. 1 maç kaldı. Her şeyimizi verip Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.Ferdi Kadıoğlu ise, "Bu pozisyonu soyunma odasında konuştuk. Böyle bir an geleceğini biliyorduk. Arda topu alınca koşu attım ve golü bulduk. Haydi Türkiye, hep beraber!" dedi..

