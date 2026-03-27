Türkiye'nin play-off turu finalindeki rakibi Kosova oldu

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Kosova oldu. Karşılaşmada galip ayrılan taraf ise Dünya Kupası...

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Slovakya başkent Bratislava'daki Ulusal Futbol Stadı'nda Kosova'yı ağırladı.Kosova iki kez geriye düştüğü mücadeleyi Veldin Hodza'nın 21, Fisnik Asllani'nin 47, Florent Muslija'nın 60 ve Kreshnik Hajrizi'nin 72. dakikada attığı gollerle 4-3 kazandı.Ev sahibi takımın golleri, 6. dakikada Martin Valjent, 45. dakikada Lukas Haraslin ve 90+4. dakikada David Strelec'ten geldi.Bu sonuçla Kosova play-off turu finalinde Türkiye ile eşleşti.Kosova'nın A Milli Futbol Takımı'nı konuk edeceği karşılaşma 31 Mart Salı günü TSİ 21.45'te oynanacak.Müsabakadan galip ayrılan taraf Dünya Kupası bileti alacak.

