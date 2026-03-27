Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Dışişleri Bakanı Fidan: ABD-İsrail, savaşı hukuka aykırı bir şekilde başlattı
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, savaşın hukuka aykırı bir şekilde başlatıldığını belirterek, Türkiye’yi öncelikli olarak savaşın dışında tutmaya çalıştıklarını... 27.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-27T21:41+0300
2026-03-27T21:54+0300
türki̇ye
abd
ortadoğu
i̇ran
i̇srail
savaş
savaş bakanı
savaş uçağı
saldırı
bombalı saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/12/1101920352_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9fb6584d32c13e9742a423f57f4bb83f.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı canlı televizyon yayınında ABD-İsrail-İran savaşına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/12/1101920352_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_dd47c3bdf08b2af00c18a7e301e237ce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
21:41 27.03.2026 (güncellendi: 21:54 27.03.2026)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2026
Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, savaşın hukuka aykırı bir şekilde başlatıldığını belirterek, Türkiye’yi öncelikli olarak savaşın dışında tutmaya çalıştıklarını belirtti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı canlı televizyon yayınında ABD-İsrail-İran savaşına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Fidan, ''ABD-İsrail, savaşı hukuka aykırı bir şekilde başlattı. Bizim birinci önceliğimiz savaşın çıkmamasıydı; ikincisi savaşın yayılmasını önlemek, üçüncüsü ise Türkiye'yi bu savaşın dışında tutmak'' dedi.
Müzakere süreçlerine değinen Bakan Fidan, ''Gerçekte bir niyet varsa iki tarafta da, onlar muhakkak bir yerde buluşturulabilir. Gazze Savaşı'nda olduğu gibi bütün dünyanın aslında beklentisi bu haksız savaşın bir an önce durması ve olumsuz etkisinin artık son bulması'' açıklamasında bulundu.
Körfez ülkeleri hakkında konuşan Bakan Fidan, ''Maalesef bölge adım adım İsrail'in senaryosunu yazdığı bir oyunun içine çekilmekte. Müslümanların artık bir daha bir araya gelmesini neredeyse çok zor hale getirecek bir fitne tohumunun da maalesef atıldığını görüyoruz. Yani bizim Türkiye olarak bir numaralı hedefimiz bir defa bu fitnenin ortaya çıkmasını önlemek'' dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала