Dışişleri Bakanı Fidan: ABD-İsrail, savaşı hukuka aykırı bir şekilde başlattı

Dışişleri Bakanı Fidan: ABD-İsrail, savaşı hukuka aykırı bir şekilde başlattı

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, savaşın hukuka aykırı bir şekilde başlatıldığını belirterek, Türkiye’yi öncelikli olarak savaşın dışında tutmaya çalıştıklarını... 27.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-27T21:41+0300

2026-03-27T21:41+0300

2026-03-27T21:54+0300

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı canlı televizyon yayınında ABD-İsrail-İran savaşına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.Bakan Fidan, ''ABD-İsrail, savaşı hukuka aykırı bir şekilde başlattı. Bizim birinci önceliğimiz savaşın çıkmamasıydı; ikincisi savaşın yayılmasını önlemek, üçüncüsü ise Türkiye'yi bu savaşın dışında tutmak'' dedi.Müzakere süreçlerine değinen Bakan Fidan, ''Gerçekte bir niyet varsa iki tarafta da, onlar muhakkak bir yerde buluşturulabilir. Gazze Savaşı'nda olduğu gibi bütün dünyanın aslında beklentisi bu haksız savaşın bir an önce durması ve olumsuz etkisinin artık son bulması'' açıklamasında bulundu.Körfez ülkeleri hakkında konuşan Bakan Fidan, ''Maalesef bölge adım adım İsrail'in senaryosunu yazdığı bir oyunun içine çekilmekte. Müslümanların artık bir daha bir araya gelmesini neredeyse çok zor hale getirecek bir fitne tohumunun da maalesef atıldığını görüyoruz. Yani bizim Türkiye olarak bir numaralı hedefimiz bir defa bu fitnenin ortaya çıkmasını önlemek'' dedi.

türki̇ye

i̇ran

i̇srail

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, ortadoğu, i̇ran, i̇srail, savaş, savaş bakanı, savaş uçağı, saldırı, bombalı saldırı