https://anlatilaninotesi.com.tr/20260327/disisleri-bakani-fidan-abd-israil-savasi-hukuka-aykiri-bir-sekilde-baslatti-1104567887.html
Dışişleri Bakanı Fidan: ABD-İsrail, savaşı hukuka aykırı bir şekilde başlattı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, savaşın hukuka aykırı bir şekilde başlatıldığını belirterek, Türkiye'yi öncelikli olarak savaşın dışında tutmaya çalıştıklarını...
türki̇ye
abd
ortadoğu
i̇ran
i̇srail
savaş
savaş bakanı
savaş uçağı
saldırı
bombalı saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/12/1101920352_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9fb6584d32c13e9742a423f57f4bb83f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/12/1101920352_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_dd47c3bdf08b2af00c18a7e301e237ce.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
21:41 27.03.2026 (güncellendi: 21:54 27.03.2026)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, savaşın hukuka aykırı bir şekilde başlatıldığını belirterek, Türkiye’yi öncelikli olarak savaşın dışında tutmaya çalıştıklarını belirtti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı canlı televizyon yayınında ABD-İsrail-İran savaşına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Fidan, ''ABD-İsrail, savaşı hukuka aykırı bir şekilde başlattı. Bizim birinci önceliğimiz savaşın çıkmamasıydı; ikincisi savaşın yayılmasını önlemek, üçüncüsü ise Türkiye'yi bu savaşın dışında tutmak'' dedi.
Müzakere süreçlerine değinen Bakan Fidan, ''Gerçekte bir niyet varsa iki tarafta da, onlar muhakkak bir yerde buluşturulabilir. Gazze Savaşı'nda olduğu gibi bütün dünyanın aslında beklentisi bu haksız savaşın bir an önce durması ve olumsuz etkisinin artık son bulması'' açıklamasında bulundu.
Körfez ülkeleri hakkında konuşan Bakan Fidan, ''Maalesef bölge adım adım İsrail'in senaryosunu yazdığı bir oyunun içine çekilmekte. Müslümanların artık bir daha bir araya gelmesini neredeyse çok zor hale getirecek bir fitne tohumunun da maalesef atıldığını görüyoruz. Yani bizim Türkiye olarak bir numaralı hedefimiz bir defa bu fitnenin ortaya çıkmasını önlemek'' dedi.