İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaşın olumsuz etkilerini tüm dünya hissediyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail-ABD-İran çatışmalarına ilişkin, savaşın sadece tarafları değil tüm insanlığı etkilediğini belirtti. Erdoğan... 27.03.2026, Sputnik Türkiye
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2026
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail-ABD-İran çatışmalarına ilişkin, savaşın sadece tarafları değil tüm insanlığı etkilediğini belirtti. Erdoğan, diplomasi ve diyalog yollarının sabote edilmesinin yükünü birlikte taşıdıklarını vurgulayarak, çatışmaların sona ermemesi halinde faturanın daha da kabaracağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Türkiye Ülke Stratejisi Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu.
İsrail-ABD-İran savaşı hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bir aydır bölgemizi derinden sarsan bu anlamsız, hukuksuz ve gereksiz savaşın faturasını çatışmaların tarafları kadar tüm insanlık da ödüyor. Enerji piyasalarından üretim, bilişim, ulaşım ve ticaret ağlarının işleyişine kadar geniş bir alanda savaşın olumsuz etkilerini tüm dünya hissediyor. Diplomasi ve diyalog yoluyla ortak bir paydada buluşma imkanı varken bu yolların sabote edilmesinin yükünü insanlık ailesi olarak hepimiz birlikte çekiyoruz. Şu bir gerçek ki, çatışmalar sona ermezse ödenecek fatura kabaracaktır. Coğrafi mesafenin bu süreçte bir anlamı olmayacak'' dedi.
