Devlet tiyatroları sanatçısı Şevki Çepa sahnede olmayı anlattı: Kaza da oluyor, ezber de unutuluyor, heyecanı burada

Tiyatro dediğim gibi insanın var olduğu dönemden itibaren, oyun oynama isteği ortaya çıktığı için hani her zaman var olacağını düşündüğüm bir şey. Ne oluyor? Bu diğer meslekler ya da diğer koşullar, hayatlar için geçerli olan o ülkenin durumu, o dünyanın durumu, o an yaşanan politik hikayeler, o an yaşanan ekonomik hikayeler hepsi tiyatronun kaynağını oluşturuyor. Yani tiyatro dediğimiz şey canlı bir şey. Yani kutsallaştırmak değil, çok hayati ve çok insan hayatında bir şey olduğu için hep var olan ve canlı olduğu için. Çünkü seyirci o anda o şeye şahit oluyor. İstediği kadar sabit olsun, istediği kadar yerinde olsun herhangi bir şeye canlı şahit oluyor. İçinde orada bulunduğu için bile olsa, ortak olduğundan dolayı bence her zaman ilgi çeken bir şey. Sahnede olabilecek aksilik bile onun görebileceği bir şey, herhangi planlanmamış bir şey bile. Kaza olabiliyor, ezber unutabiliyor ama seyirci bilse de bilmese de çekiciliği buradan geliyor.