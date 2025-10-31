https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/usta-tiyatrocu-nejat-uygurun-hayati-film-mi-olacak-oglu-behzat-uygur-yanit-verdi-1100639917.html

Usta tiyatrocu Nejat Uygur'un hayatı film mi olacak? Oğlu Behzat Uygur yanıt verdi

Usta tiyatrocu Nejat Uygur'un hayatı film mi olacak? Oğlu Behzat Uygur yanıt verdi

Sputnik Türkiye

Türk tiyatrosunun unutulmaz isimleri arasında yer alan Nejat Uygur'un kendisi gibi tiyatrocu olan oğlu Behzat Uygur, babasının hayatını konu olan bir filmin... 31.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-31T11:06+0300

2025-10-31T11:06+0300

2025-10-31T11:06+0300

yaşam

nejat uygur

behzat uygur

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1f/1100639422_0:664:1152:1312_1920x0_80_0_0_97e0074d4e53fcf1016d55168dbb2c28.jpg

Son yıllarda birçok ünlü ismin hayatını konu olan filmler çekildi, çeşitli tartışmalara neden olurken ünlü tiyatrocu Behzat Uygur, Türk tiyatrosunun usta ismi olan babası Nejat Uygur'un yaşamını anlatan bir film çekilmesine izin vermeyeceklerini açıkladı.İzin vermeyiz2013 yılında hayatını kaybeden ünlü tiyatrocu Nejat Uygur'un hayatını konu alan bir filmin çekilmesiyle ilgili konuşan oğlu Behzat Uygur, "Biz bunun herhangi şekilde yapılmasına izin vermeyiz. Sağlığında acaba Nejat baba bunu ister miydi? Yine de son karar her zaman annemin." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/mahkeme-kararini-verdi-unlu-sanatci-zeki-muren-filmine-yasak-getirildi-1100082911.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nejat uygur, behzat uygur