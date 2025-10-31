Türkiye
Rusya'dan 'kuşatma' açıklaması: Kiev, uluslararası toplumu ve Ukrayna halkını kandırmaya çalışıyor
Usta tiyatrocu Nejat Uygur'un hayatı film mi olacak? Oğlu Behzat Uygur yanıt verdi
Usta tiyatrocu Nejat Uygur'un hayatı film mi olacak? Oğlu Behzat Uygur yanıt verdi
Türk tiyatrosunun unutulmaz isimleri arasında yer alan Nejat Uygur'un kendisi gibi tiyatrocu olan oğlu Behzat Uygur, babasının hayatını konu olan bir filmin... 31.10.2025
Son yıllarda birçok ünlü ismin hayatını konu olan filmler çekildi, çeşitli tartışmalara neden olurken ünlü tiyatrocu Behzat Uygur, Türk tiyatrosunun usta ismi olan babası Nejat Uygur'un yaşamını anlatan bir film çekilmesine izin vermeyeceklerini açıkladı.İzin vermeyiz2013 yılında hayatını kaybeden ünlü tiyatrocu Nejat Uygur'un hayatını konu alan bir filmin çekilmesiyle ilgili konuşan oğlu Behzat Uygur, "Biz bunun herhangi şekilde yapılmasına izin vermeyiz. Sağlığında acaba Nejat baba bunu ister miydi? Yine de son karar her zaman annemin." dedi.
Usta tiyatrocu Nejat Uygur'un hayatı film mi olacak? Oğlu Behzat Uygur yanıt verdi

31.10.2025
Türk tiyatrosunun unutulmaz isimleri arasında yer alan Nejat Uygur'un kendisi gibi tiyatrocu olan oğlu Behzat Uygur, babasının hayatını konu olan bir filmin çekilmesine izin vermeyeceklerini duyurdu.
Son yıllarda birçok ünlü ismin hayatını konu olan filmler çekildi, çeşitli tartışmalara neden olurken ünlü tiyatrocu Behzat Uygur, Türk tiyatrosunun usta ismi olan babası Nejat Uygur'un yaşamını anlatan bir film çekilmesine izin vermeyeceklerini açıkladı.
2013 yılında hayatını kaybeden ünlü tiyatrocu Nejat Uygur'un hayatını konu alan bir filmin çekilmesiyle ilgili konuşan oğlu Behzat Uygur, "Biz bunun herhangi şekilde yapılmasına izin vermeyiz. Sağlığında acaba Nejat baba bunu ister miydi? Yine de son karar her zaman annemin." dedi.
