Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye doğru yoldadır, doğru yerdedir, doğru bir politika izlemektedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye doğru yoldadır, doğru yerdedir, doğru bir politika izlemektedir

Sputnik Türkiye

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 26.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-26T16:26+0300

2026-03-26T16:26+0300

2026-03-26T16:40+0300

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nerede olursa olsun acımasızca öldürülenler bizim kardeşlerimizdir. Son nefeslerini okul sırlarında veren çocuklar bizim yavrularımızdır. Evlat acısıyla yürekleri Kerbela'ya dönen kadınlar bizim annelerimizdir. Bombaların enkaza çevirdiği şehirler bizim şehirlerimizdir" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Herkes için barış, herkes için istikrar çemberine oturttuğumuz dış politikamızdan geri adım atmayacağız. Ana muhalefet partisinin karikatür genel başkanı dışında aziz milletimiz ve bölgedeki tüm kardeşlerimiz Türkiye'nin ne yapmaya çalıştığının neyin mücadelesini verdiğinin gayet farkındadır. Türkiye doğru yoldadır, doğru yerdedir, doğru bir politika izlemektedir. Hem kardeş İran halkı. Hem kardeş Körfez Ülkeleri hem de tüm dünya bunun bilincindedir." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: Bölgemizi kan ve barut kokusuna boğmaya devam ediyorlar İsrail'in kışkırtmalarıyla 28 Şubat'ta İran'a karşı başlatılan savaş bölgemizi kan ve barut kokusuna boğmaya devam ediyor. Hiçbir günahı olmayan çocuklar okullarında ders dinlerken füzelerin hedefi oluyor. Bölgemiz son asrın en meşakkatli günlerini yaşıyor. Gözünü kin bürümüş soykırım şebekesi coğrafyamızı büyük bir felakete sürüklüyor.Nerede olursa olsun acımasızca öldürülenler bizim kardeşlerimizdir. Son nefeslerini okul sıralarında veren çocuklar bizim yavrularımızdır. Evlat acısıyla yürekleri Kerbela'ya dönen kadınlar bizim annelerimizdir. Bombaların enkaza çevirdiği şehirler bizim şehirlerimizdir.İçim kan ağlayarak soruyorumBakın buradan içim kan ağlayarak soruyorum İsfahan'da Tebriz'de dökülen göz yaşlarının bölgemizdeki diğer kardeş şehirlerde dökülenlerden ne farkı var. Adımızın Ali olmasının Mürteza olmasının Ömer olmasının Ayşe Zeynep Hasan Hüseyin olmasının ne farkı var?İster İran'da ister Körfez de olsun vurulan biz değil miyiz? Füzeler ve drone'lar tarafından tahrip edilen alt yapı tesisleri kardeşlerimizin kaynakları değil mi? Saldırganların nazarında Şii ya da Sünni olmamızın Türk Kürt Arap ya da Farisi olmamızın bir farkı var mı? Mezheplerimiz kökenlerimiz farklı olsa da soruyorum bizim değil mi? Şundan herkes emin olsun biz ne kardeşlerimiz ve komşularımız arasında ayrım yaparız ne de kardeşlerimizin acılarına seyirci kalırız.Dost ve kardeş bildiğimiz hakları kötü günde yalnız bırakmayız Türkiye ve Türk Milleti olarak iyi günde dost ve kardeş bildiğimiz halkları kötü günde yalnız bırakmayız. Bölgemizde kan gövdeyi götürürken bin yıl önceki tartışmaları gündeme taşımayı eski defterleri yeniden açmayı vahdete değil fitneye hizmet edecek gündemlerin peşine takılmayı asla ve asla doğru bulmadığımızı tekraren vurgulamak mecburiyetindeyim. Sosyal medya platformları üzerinden yürütülen psikolojik harekatlara karşı son derece dikkatliyiz. Kardeş halklar arasında kırgınlıkları derinleştirecek husumeti büyütecek Siyonizmin bölgemizi hedef alan böl parçala yönet planlarına lojistik destek verecek her türlü eylemi ve tartışmayı reddediyoruz.Dış politikamızdan geri adım atmayacağızHerkes için barış, herkes için istikrar çemberine oturttuğumuz dış politikamızdan geri adım atmayacağız. Ana muhalefet partisinin karikatür genel başkanı dışında aziz milletimiz ve bölgedeki tüm kardeşlerimiz Türkiye'nin ne yapmaya çalıştığının neyin mücadelesini verdiğinin gayet farkındadır. Türkiye doğru yoldadır, doğru yerdedir, doğru bir politika izlemektedir. Hem kardeş İran halkı. Hem kardeş Körfez Ülkeleri hem de tüm dünya bunun bilincindedir.Kimse bu Türkiye'ye diz çöktüremeyecek. Göreceksiniz inşallah kazanan Türkiye olacak. Kazanan 86 milyon mensubuyla Türk milleti olacak. Kazanan kardeşlik olacak barış olacak barışı savunanlar olacak."

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, ak parti, ak parti genel merkezi