Cezaevi araçları TEM'de kaza yaptı: Yaralılar var

Sputnik Türkiye

İstanbul Başakşehir'de dört cezaevi nakil aracı zincirleme kaza yaptı. Kazada 14 kişi yaralandı. Polis otoyolda güvenlik önlemi aldı. 27.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-27T16:27+0300

Başakşehir'de 4 cezaevi nakil aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında 6'sı jandarma personeli, 8'i mahkum olmak üzere 14 kişi yaralandı.Cezaevi araçları kaza yaptıTEM Otoyolu Edirne istikameti İkitelli mevkisinde 4 cezaevi nakil aracının karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.Kazada 6'sı jandarma görevlisi, 8'i mahkum olmak üzere toplam 14 kişi yaralandı.Polis ekipleri, şerit çekerek bölgede güvenlik önlemi aldı.Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.Araç kuyruğu oluştuKaza nedeniyle yolun 2 şeridinin trafiğe kapanması sonucu bölgede yoğunluk yaşandı.Öte yandan, kazanın, mahkumların duruşmanın ardından cezaevine nakledilirken meydana geldiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260327/trafikte-yeni-donem-5g-destekli-akilli-ulasim-sistemi-basladi-1104556949.html

