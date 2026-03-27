https://anlatilaninotesi.com.tr/20260327/cezaevi-araclari-temde-kaza-yapti-yaralilar-var-1104562265.html
Cezaevi araçları TEM'de kaza yaptı: Yaralılar var
İstanbul Başakşehir'de dört cezaevi nakil aracı zincirleme kaza yaptı. Kazada 14 kişi yaralandı. Polis otoyolda güvenlik önlemi aldı. 27.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-27T16:27+0300
2026-03-27T16:57+0300
türki̇ye
umke
i̇stanbul başakşehir
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1b/1104562347_0:55:864:540_1920x0_80_0_0_ffed8cdf74509b35de26a87a5020ac1d.png
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1b/1104562347_35:0:827:594_1920x0_80_0_0_bef6648d2fb5e97c34ae390037e822d0.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, umke, i̇stanbul başakşehir
16:27 27.03.2026 (güncellendi: 16:57 27.03.2026)
Başakşehir'de 4 cezaevi nakil aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında 6'sı jandarma personeli, 8'i mahkum olmak üzere 14 kişi yaralandı.
Cezaevi araçları kaza yaptı
TEM Otoyolu Edirne istikameti İkitelli mevkisinde 4 cezaevi nakil aracının karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.
Kazada 6'sı jandarma görevlisi, 8'i mahkum olmak üzere toplam 14 kişi yaralandı.
Polis ekipleri, şerit çekerek bölgede güvenlik önlemi aldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolun 2 şeridinin trafiğe kapanması sonucu bölgede yoğunluk yaşandı.
Öte yandan, kazanın, mahkumların duruşmanın ardından cezaevine nakledilirken meydana geldiği belirtildi.