Bir sabah uyanan çiftçiler ağaçlarının yok edildiğini gördü: 'Bu yapılan insanlık dışı bir katliam'
Bir sabah uyanan çiftçiler ağaçlarının yok edildiğini gördü: 'Bu yapılan insanlık dışı bir katliam'
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu ağaçları kesilen çiftçi Akın Kurt oldu. 27.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-27T19:27+0300
2026-03-27T19:27+0300
2026-03-27T19:27+0300
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 8 çiftçiye ait 700 incir ve zeytin ağacı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesildi. Ağaçları kesilen çiftçilerden Akın Kurt, yaşadıklarını canlı yayında Gazeteci Mustafa Hoş'a anlattı.
Mustafa Hoş
Mustafa Hoş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Mustafa Hoş
türkiye, haberler, mustafa hoş, radyo sputnik, radyo, radyo
türkiye, haberler, mustafa hoş, radyo sputnik, radyo, radyo
Bir sabah uyanan çiftçiler ağaçlarının yok edildiğini gördü: 'Bu yapılan insanlık dışı bir katliam'
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu ağaçları kesilen çiftçi Akın Kurt oldu.
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 8 çiftçiye ait 700 incir ve zeytin ağacı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesildi. Ağaçları kesilen çiftçilerden Akın Kurt, yaşadıklarını canlı yayında Gazeteci Mustafa Hoş’a anlattı.
Çiftçi Akın Kurt şunları söyledi:
"Bu öyle bir şey ki, 700 incir ve zeytin ağacı artık kesildi denmez orada bir katliam yapılmış. Maalesef. Bu evvelsi gün, gece yapılmış. İki gün önce. Saat gece karanlıktan sabaha kadar. Orman köylüsüyüz. Yani buradaki yapılan en yakın yer 1,5-2 kilometre. 1,5-2 kilometre ötede. Bana gelen bilgide 700 incir ve zeytin ağacı. Evet, sekiz tane vatandaşımız bu... Sekiz ayrı kişiye ait. Ayrı ayrı kişiler. Şu anda devletimiz sağ olsun, emniyet güçleri de. Devletimiz, yetkili birimlerimiz uğraşıyorlar. Şu anda bizim bir bilgimiz yok. Yani her şey devletimizin elinde. Yani niye bir insan 800... Maden sahası değil burası. Biz ormanın içinde... Biz bayağı bir yüksek rakımlı bir yerde oturuyoruz biz. Yani 700 ağaç niye katledilir orada onu anlamaya çalışıyorum ben de. Biz de bilemiyoruz yani bu... İnsanlık dışı bir davranış diyeyim artık. Daha önce herhangi bir tehdit işte telefonla olsun, yüzle olsun herhangi bir tehdit olayı yok. Tamamen sürpriz bir şekilde yapılan insanlık dışı bir katliam diyelim. Burada herhangi bir sonuca ulaşamıyoruz yani. Herhangi bir delilimiz de yok. Yani varsa da onu bizde paylaşılmıyor. Yani o devletin gizlilik konusu.