Bilecik'te yasa dışı hayvan ticareti: Nesli tehlikedeki piton ele geçirildi
Bilecik’te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, nesli tükenme tehlikesi altındaki bir labirent burma piton bulundu. 27.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-27T22:55+0300
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı’nın yasa dışı hayvan ticaretine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında kent merkezinde üç şüphelinin adresine baskın yapıldı.Operasyonda, doğal yaşam alanı Güney Asya olan, yaklaşık 1 metre uzunluğunda ve 6 aylık olduğu değerlendirilen, nesli tükenme tehlikesi altındaki bir labirent burma piton ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürerken, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince bir kişi hakkında idari işlem uygulandı. El konulan yılan ise Bursa Hayvanat Bahçesi’ne teslim edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/konyada-ilginc-olay-asayis-uygulamasinda-cebinden-piton-cikti-1100330184.html
