https://anlatilaninotesi.com.tr/20260327/bilecikte-yasa-disi-hayvan-ticareti-nesli-tehlikedeki-piton-ele-gecirildi-1104568845.html

Bilecik'te yasa dışı hayvan ticareti: Nesli tehlikedeki piton ele geçirildi

Bilecik’te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, nesli tükenme tehlikesi altındaki bir labirent burma piton bulundu. 27.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-27T22:55+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1b/1104568671_0:135:1536:999_1920x0_80_0_0_6e835a4529b598f30b543432bb24ebe2.jpg

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı’nın yasa dışı hayvan ticaretine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında kent merkezinde üç şüphelinin adresine baskın yapıldı.Operasyonda, doğal yaşam alanı Güney Asya olan, yaklaşık 1 metre uzunluğunda ve 6 aylık olduğu değerlendirilen, nesli tükenme tehlikesi altındaki bir labirent burma piton ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürerken, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince bir kişi hakkında idari işlem uygulandı. El konulan yılan ise Bursa Hayvanat Bahçesi’ne teslim edildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

türkiye, piton, piton yılanı, kaçak, ticaret, satış