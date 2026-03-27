Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Bilecik'te yasa dışı hayvan ticareti: Nesli tehlikedeki piton ele geçirildi
Bilecik'te yasa dışı hayvan ticareti: Nesli tehlikedeki piton ele geçirildi
Bilecik’te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, nesli tükenme tehlikesi altındaki bir labirent burma piton bulundu. 27.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-27T22:55+0300
2026-03-27T22:55+0300
türki̇ye
türkiye
piton
piton yılanı
kaçak
ticaret
satış
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı’nın yasa dışı hayvan ticaretine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında kent merkezinde üç şüphelinin adresine baskın yapıldı.Operasyonda, doğal yaşam alanı Güney Asya olan, yaklaşık 1 metre uzunluğunda ve 6 aylık olduğu değerlendirilen, nesli tükenme tehlikesi altındaki bir labirent burma piton ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürerken, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince bir kişi hakkında idari işlem uygulandı. El konulan yılan ise Bursa Hayvanat Bahçesi’ne teslim edildi.
2026
Sputnik Türkiye
türkiye, piton, piton yılanı, kaçak, ticaret, satış
türkiye, piton, piton yılanı, kaçak, ticaret, satış

Bilecik'te yasa dışı hayvan ticareti: Nesli tehlikedeki piton ele geçirildi

22:55 27.03.2026
© AA / Bilecik İl Jandarma KomutanlığıLabirent burma piton
Labirent burma piton - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2026
© AA / Bilecik İl Jandarma Komutanlığı
Bilecik’te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, nesli tükenme tehlikesi altındaki bir labirent burma piton bulundu.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı’nın yasa dışı hayvan ticaretine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında kent merkezinde üç şüphelinin adresine baskın yapıldı.
Operasyonda, doğal yaşam alanı Güney Asya olan, yaklaşık 1 metre uzunluğunda ve 6 aylık olduğu değerlendirilen, nesli tükenme tehlikesi altındaki bir labirent burma piton ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürerken, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince bir kişi hakkında idari işlem uygulandı.
El konulan yılan ise Bursa Hayvanat Bahçesi’ne teslim edildi.
