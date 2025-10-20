Türkiye
Konya'da ilginç olay: Asayiş uygulamasında cebinden piton çıktı
Konya’da ilginç olay: Asayiş uygulamasında cebinden piton çıktı
Konya'da asayiş kontrolü sırasında bir kişinin cebinden yavru piton çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri yılanı teslim aldı.
Konya’da polis ekiplerinin rutin asayiş kontrolü sırasında herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı.Bir vatandaşın cebindeki yavru piton, ekipler tarafından fark edilince durumu hemen Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.Yavru pitona el konulduOlay yerine gelen DKMP ekipleri, pitona el koydu. Genel Müdürlük, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın ayrıntılarını paylaştı:“Konya’da emniyet güçlerince gerçekleştirilen asayiş kontrolü sırasında bir kişinin cebinden yavru piton çıktı. Durum ekiplerimize bildirildi. Olay yerine intikal eden ekiplerce pitona el konulmuş, ilgili kişiye idari para cezası uygulanmıştır.”Veterinere teslim edildiAçıklamada ayrıca, yavru pitonun sağlık kontrollerinin yapılması için Karatay Hayvanat Bahçesi veteriner hekimlerine teslim edildiği belirtildi.DKMP, paylaşımında yaban hayvanlarının doğadan izinsiz alınmasının, bulundurulmasının ve satılmasının yasal suç olduğunu hatırlattı:“Yaban hayvanlarını doğadan izinsiz almak, bulundurmak, satmak yasaktır ve cezai işlem gerektirir. Doğaya birlikte sahip çıkalım.”
Konya'da ilginç olay: Asayiş uygulamasında cebinden piton çıktı

Konya’da asayiş kontrolü sırasında bir kişinin cebinden yavru piton çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri yılanı teslim aldı. Yasak yaban hayvanı bulundurduğu belirlenen kişiye idari para cezası kesildi.
Konya’da polis ekiplerinin rutin asayiş kontrolü sırasında herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı.
Bir vatandaşın cebindeki yavru piton, ekipler tarafından fark edilince durumu hemen Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

Yavru pitona el konuldu

Olay yerine gelen DKMP ekipleri, pitona el koydu. Genel Müdürlük, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın ayrıntılarını paylaştı:
“Konya’da emniyet güçlerince gerçekleştirilen asayiş kontrolü sırasında bir kişinin cebinden yavru piton çıktı. Durum ekiplerimize bildirildi. Olay yerine intikal eden ekiplerce pitona el konulmuş, ilgili kişiye idari para cezası uygulanmıştır.”

Veterinere teslim edildi

Açıklamada ayrıca, yavru pitonun sağlık kontrollerinin yapılması için Karatay Hayvanat Bahçesi veteriner hekimlerine teslim edildiği belirtildi.
DKMP, paylaşımında yaban hayvanlarının doğadan izinsiz alınmasının, bulundurulmasının ve satılmasının yasal suç olduğunu hatırlattı:
“Yaban hayvanlarını doğadan izinsiz almak, bulundurmak, satmak yasaktır ve cezai işlem gerektirir. Doğaya birlikte sahip çıkalım.
