Konya’da ilginç olay: Asayiş uygulamasında cebinden piton çıktı
20.10.2025
Konya’da polis ekiplerinin rutin asayiş kontrolü sırasında herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı.
Bir vatandaşın cebindeki yavru piton, ekipler tarafından fark edilince durumu hemen Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.
Olay yerine gelen DKMP ekipleri, pitona el koydu. Genel Müdürlük, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın ayrıntılarını paylaştı:
“Konya’da emniyet güçlerince gerçekleştirilen asayiş kontrolü sırasında bir kişinin cebinden yavru piton çıktı. Durum ekiplerimize bildirildi. Olay yerine intikal eden ekiplerce pitona el konulmuş, ilgili kişiye idari para cezası uygulanmıştır.”
Açıklamada ayrıca, yavru pitonun sağlık kontrollerinin yapılması için Karatay Hayvanat Bahçesi veteriner hekimlerine teslim edildiği belirtildi.
DKMP, paylaşımında yaban hayvanlarının doğadan izinsiz alınmasının, bulundurulmasının ve satılmasının yasal suç olduğunu hatırlattı:
“Yaban hayvanlarını doğadan izinsiz almak, bulundurmak, satmak yasaktır ve cezai işlem gerektirir. Doğaya birlikte sahip çıkalım.”