Türkiye
Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260327/agri-kesici-kalp-krizine-sebep-olur-mu-prof-dr-ali-umit-yener-ozellikle-kalp-hastalarini-uyardi-1104551422.html
Ağrı kesici kalp krizine sebep olur mu? Prof. Dr. Ali Ümit Yener özellikle kalp hastalarını uyardı
Ağrı kesici kalp krizine sebep olur mu? Prof. Dr. Ali Ümit Yener özellikle kalp hastalarını uyardı
Sputnik Türkiye
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ümit Yener... 27.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-27T11:47+0300
2026-03-27T11:47+0300
sağlik
sağlık bilimleri üniversitesi (sbü)
antalya
kalp krizi
ağrı kesici
ağrı kesici
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1b/1104551745_0:131:1366:899_1920x0_80_0_0_304d7ba12212346b463483a6ba8f6726.png
Ağrı kesiciler kalp krizine sebep olur mu? Bu soru son dönemde sıkça sorulmaya başlandı. Sosyal medyada ağrı kesici kullandıktan sonra kalp krizi geçirdiğini açıklayan bir kadının ifadeleri üzerine konu merak uyandırmaya başladı.Ağrı kesiciler kalp krizine sebep olur mu?Prof. Dr. Ali Ümit Yener, ani göğüs ağrısı, sıkışma, beraberinde terleme, çarpıntı gibi şikayetlerin kalp krizi belirtileri olabileceğini söyledi.'Bazı ağrı kesicilere kalp krizini tetikler'Dünyada her yıl milyonlarca insanın kardiyovasküler hastalıktan vefat ettiğini vurgulayan Yener, kalbi korumak için düzenli uykunun, sağlıklı beslenmenin ve egzersizin önemli olduğunu kaydetti.Yener, insanların çoğu zaman masum gördükleri bazı yanlışların kalp sağlığını olumsuz etkilediğini belirterek, şöyle devam etti:'Kontrolsüz ağır sporlardan kaçınmak gerekiyor'Sağlık Bakanlığının önceliğinin tedavi etmekten ziyade, korumak olduğunu belirten Yener, 40 yaş üzerindekilere kardiyovasküler açıdan muayenelerini düzenli yaptırmalarını önerdi.Yener, kalbi korumak için stresten uzak durmak gerektiğini vurgulayarak, "Günde en az 7 saat uyumak, düzenli beslenmek, yürüyüş, egzersiz yapmak, sigaradan uzak durmak lazım." dedi.Ağır sporların antrenör gözetiminde yapılabileceğini anlatan Yener, "Sporu çok abartmamak lazım. Bir anda çok ciddi şekilde halter kaldırmak, 'kaslarım gelişsin' diye özellikle protein tozları veya hormonlarla ilgili takviye kullanılmasını kesinlikle önermiyoruz. Özellikle geç saatlerde yemek yemeyi de önermiyoruz. 'Saat 20.00'den sonra ağır yemeklerden kaçının' diye öğütlüyoruz." diye konuştu.Prof. Dr. Yener, 20 yılda hem kardiyoloji hem kalp ve damar cerrahisi alanında Türkiye'de ve dünyada yeni tedavi yöntemlerinin geliştiğine değinerek, ilaç salınımlı stentler, balonlar veya kasıktan girilerek kapak değiştirme ameliyatlarının yapıldığını ifade etti.Çok küçük kesilerden girerek de ameliyatlar yaptıklarına dikkati çeken Yener, 1 liralık madeni para büyüklüğündeki kesiden kasıktan girerek yaptıkları ameliyatlarda çok başarılı sonuçlar aldıklarını sözlerine ekledi.
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1b/1104551745_0:0:1366:1024_1920x0_80_0_0_88e46d5ade1c2eb314b8a02a5aff31cc.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ağrı kesici kalp krizine sebep olur mu?
ağrı kesici kalp krizine sebep olur mu?

Ağrı kesici kalp krizine sebep olur mu? Prof. Dr. Ali Ümit Yener özellikle kalp hastalarını uyardı

11:47 27.03.2026
Ağrı kesici kalp krizine sebep olur mu?
Ağrı kesici kalp krizine sebep olur mu? - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2026
Abone ol
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ümit Yener, bilinçsiz kullanılan ağrı kesicilerin kalp krizini tetikleyebildiği uyarısında bulundu.
Ağrı kesiciler kalp krizine sebep olur mu? Bu soru son dönemde sıkça sorulmaya başlandı. Sosyal medyada ağrı kesici kullandıktan sonra kalp krizi geçirdiğini açıklayan bir kadının ifadeleri üzerine konu merak uyandırmaya başladı.

Ağrı kesiciler kalp krizine sebep olur mu?

Prof. Dr. Ali Ümit Yener, ani göğüs ağrısı, sıkışma, beraberinde terleme, çarpıntı gibi şikayetlerin kalp krizi belirtileri olabileceğini söyledi.

'Bazı ağrı kesicilere kalp krizini tetikler'

Dünyada her yıl milyonlarca insanın kardiyovasküler hastalıktan vefat ettiğini vurgulayan Yener, kalbi korumak için düzenli uykunun, sağlıklı beslenmenin ve egzersizin önemli olduğunu kaydetti.
Yener, insanların çoğu zaman masum gördükleri bazı yanlışların kalp sağlığını olumsuz etkilediğini belirterek, şöyle devam etti:
"En ufak baş veya kas ağrısı olduğu zaman insanlar hemen ağrı kesici haplardan kullanıyor. Yakın tarihte yapılan bilimsel çalışmalar, bazı ağrı kesicilerin kalp krizini tetiklediğini ortaya koydu. Buna dair yayınlar var. Özellikle kalp hastaları, 'ağrım var' diyerek kendi kendine ağrı kesici almamalı. Ağrı kesiciler kullanılacaksa doktor kontrolünde olmalı."

'Kontrolsüz ağır sporlardan kaçınmak gerekiyor'

Sağlık Bakanlığının önceliğinin tedavi etmekten ziyade, korumak olduğunu belirten Yener, 40 yaş üzerindekilere kardiyovasküler açıdan muayenelerini düzenli yaptırmalarını önerdi.
Yener, kalbi korumak için stresten uzak durmak gerektiğini vurgulayarak, "Günde en az 7 saat uyumak, düzenli beslenmek, yürüyüş, egzersiz yapmak, sigaradan uzak durmak lazım." dedi.
Ağır sporların antrenör gözetiminde yapılabileceğini anlatan Yener, "Sporu çok abartmamak lazım. Bir anda çok ciddi şekilde halter kaldırmak, 'kaslarım gelişsin' diye özellikle protein tozları veya hormonlarla ilgili takviye kullanılmasını kesinlikle önermiyoruz. Özellikle geç saatlerde yemek yemeyi de önermiyoruz. 'Saat 20.00'den sonra ağır yemeklerden kaçının' diye öğütlüyoruz." diye konuştu.
Prof. Dr. Yener, 20 yılda hem kardiyoloji hem kalp ve damar cerrahisi alanında Türkiye'de ve dünyada yeni tedavi yöntemlerinin geliştiğine değinerek, ilaç salınımlı stentler, balonlar veya kasıktan girilerek kapak değiştirme ameliyatlarının yapıldığını ifade etti.
Çok küçük kesilerden girerek de ameliyatlar yaptıklarına dikkati çeken Yener, 1 liralık madeni para büyüklüğündeki kesiden kasıktan girerek yaptıkları ameliyatlarda çok başarılı sonuçlar aldıklarını sözlerine ekledi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала