https://anlatilaninotesi.com.tr/20260327/abnin-dijital-altyapisina-siber-saldiri-ilk-bulgular-veri-sizintisina-isaret-ediyor-1104569210.html

AB’nin dijital altyapısına siber saldırı: İlk bulgular veri sızıntısına işaret ediyor

Sputnik Türkiye

Avrupa Komisyonu, internet sitelerine yönelik bir siber saldırıyı araştırdığını ve ilk bulgulara göre bazı verilerin ele geçirilmiş olabileceğini açıkladı. 27.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-27T23:24+0300

dünya

avrupa

ab

avrupa komisyonu

siber

siber suçlar

siber güvenlik

siber saldırı

siber savaş

siber korsan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/11/1074715903_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_bab789fe9a3e974d9ebfd12830921822.jpg

Avrupa Birliği yürütme organı, salı günü dijital altyapıya yönelik bir siber saldırı tespit edildiğini açıkladı.Saldırının, Europa.eu platformunu yöneten bulut bilişim altyapısını hedef aldığı bildirildi. Söz konusu platformda Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi başta olmak üzere birçok AB kurumunun internet siteleri yer alıyor.Komisyon, olayın kontrol altına alındığını vurgularken, ilk incelemelerde bazı verilerin alınmış olabileceğinin değerlendirildiğini kaydetti. Kurumun iç sistemlerinin ise saldırıdan etkilenmediği belirtildi. Saldırının arkasındaki kişi veya gruplara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

