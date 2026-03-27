https://anlatilaninotesi.com.tr/20260327/abnin-dijital-altyapisina-siber-saldiri-ilk-bulgular-veri-sizintisina-isaret-ediyor-1104569210.html
AB’nin dijital altyapısına siber saldırı: İlk bulgular veri sızıntısına işaret ediyor
Sputnik Türkiye
Avrupa Komisyonu, internet sitelerine yönelik bir siber saldırıyı araştırdığını ve ilk bulgulara göre bazı verilerin ele geçirilmiş olabileceğini açıkladı. 27.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-27T23:24+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/11/1074715903_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_bab789fe9a3e974d9ebfd12830921822.jpg
Avrupa Birliği yürütme organı, salı günü dijital altyapıya yönelik bir siber saldırı tespit edildiğini açıkladı.Saldırının, Europa.eu platformunu yöneten bulut bilişim altyapısını hedef aldığı bildirildi. Söz konusu platformda Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi başta olmak üzere birçok AB kurumunun internet siteleri yer alıyor.Komisyon, olayın kontrol altına alındığını vurgularken, ilk incelemelerde bazı verilerin alınmış olabileceğinin değerlendirildiğini kaydetti. Kurumun iç sistemlerinin ise saldırıdan etkilenmediği belirtildi. Saldırının arkasındaki kişi veya gruplara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/11/1074715903_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_1b505e18d6097a2a9293c2ca1c81b97d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, ab, avrupa komisyonu, siber, siber suçlar, siber güvenlik, siber saldırı, siber savaş, siber korsan, siber casusluk
