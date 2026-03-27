Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260327/abnin-dijital-altyapisina-siber-saldiri-ilk-bulgular-veri-sizintisina-isaret-ediyor-1104569210.html
AB’nin dijital altyapısına siber saldırı: İlk bulgular veri sızıntısına işaret ediyor
Sputnik Türkiye
Avrupa Komisyonu, internet sitelerine yönelik bir siber saldırıyı araştırdığını ve ilk bulgulara göre bazı verilerin ele geçirilmiş olabileceğini açıkladı. 27.03.2026, Sputnik Türkiye
dünya
avrupa
ab
avrupa komisyonu
siber
siber suçlar
siber güvenlik
siber saldırı
siber savaş
siber korsan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/11/1074715903_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_bab789fe9a3e974d9ebfd12830921822.jpg
Avrupa Birliği yürütme organı, salı günü dijital altyapıya yönelik bir siber saldırı tespit edildiğini açıkladı.Saldırının, Europa.eu platformunu yöneten bulut bilişim altyapısını hedef aldığı bildirildi. Söz konusu platformda Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi başta olmak üzere birçok AB kurumunun internet siteleri yer alıyor.Komisyon, olayın kontrol altına alındığını vurgularken, ilk incelemelerde bazı verilerin alınmış olabileceğinin değerlendirildiğini kaydetti. Kurumun iç sistemlerinin ise saldırıdan etkilenmediği belirtildi. Saldırının arkasındaki kişi veya gruplara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/avrupadaki-bazi-havalimanlarinin-calismalari-siber-saldiri-nedeniyle-aksadi-1099526979.html
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/11/1074715903_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_1b505e18d6097a2a9293c2ca1c81b97d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, ab, avrupa komisyonu, siber, siber suçlar, siber güvenlik, siber saldırı, siber savaş, siber korsan, siber casusluk
© AASiber suç
Siber suç - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2026
© AA
Abone ol
Avrupa Birliği yürütme organı, salı günü dijital altyapıya yönelik bir siber saldırı tespit edildiğini açıkladı.
Saldırının, Europa.eu platformunu yöneten bulut bilişim altyapısını hedef aldığı bildirildi. Söz konusu platformda Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi başta olmak üzere birçok AB kurumunun internet siteleri yer alıyor.
Komisyon, olayın kontrol altına alındığını vurgularken, ilk incelemelerde bazı verilerin alınmış olabileceğinin değerlendirildiğini kaydetti. Kurumun iç sistemlerinin ise saldırıdan etkilenmediği belirtildi. Saldırının arkasındaki kişi veya gruplara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала