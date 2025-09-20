Türkiye
Avrupa'daki bazı havalimanlarının çalışmaları siber saldırı nedeniyle aksadı
Avrupa’daki bazı havalimanlarının çalışmaları siber saldırı nedeniyle aksadı
Sputnik Türkiye
Avrupa'nın birkaç büyük havalimanının, check-in sistemlerini felç eden siber saldırıya maruz kaldığı öğrenildi.
dünya
avrupa
ab
avrupa birliği
brüksel
berlin
londra
londra heathrow
havalimanı
siber saldırı
Cumartesi sabahı Brüksel Uluslararası Havalimanı, dün akşam siber saldırısına maruz kaldığını bildirdi. Yolcu check-in ve biniş işlemleri manuel olarak gerçekleştirildiğine dikkat çekilirken yolcular, uçuşlarda yaşanabilecek gecikmeler ve iptaller konusunda uyarıldı.Havalimanı basın dairesinden yapılan açıklamada, “Brüksel Havalimanı'nın sistemleri etkilenmemiş gibi görünüyor. Saldırının etkileri ile ilgili daha detaylı soruşturma devam ediyor. Hizmet sağlayıcı, sorunu çözmek için yoğun bir şekilde çalışıyor ve mümkün olan en kısa sürede çözüme ulaşmayı hedefliyor” ifadeleri kullanıldı.Almanya’daki Berlin-Brandenburg Havalimanı da dün akşam gerçekleşen siber saldırı nedeniyle yolcu check-in ve biniş sistemlerini kapatmasına neden olduğunu açıkladı. Yolcular, uçuşlarını önceden kontrol etmeleri ve havalimanına erken gelmeleri konusunda uyarıldı.Londra Heathrow Havalimanı da yolcu check-in sistemlerinde sorun yaşadığını bildirerek yolcuları gecikme ve iptaller konusunda uyardı.
brüksel
londra
avrupa, ab, avrupa birliği, brüksel, berlin, londra, londra heathrow, havalimanı, siber saldırı
Avrupa’daki bazı havalimanlarının çalışmaları siber saldırı nedeniyle aksadı

13:23 20.09.2025
© Sputnik / Денис ВорошиловHeathrow Havalimanı
Heathrow Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2025
© Sputnik / Денис Ворошилов
Avrupa'nın birkaç büyük havalimanının, check-in sistemlerini felç eden siber saldırıya maruz kaldığı öğrenildi.
Cumartesi sabahı Brüksel Uluslararası Havalimanı, dün akşam siber saldırısına maruz kaldığını bildirdi. Yolcu check-in ve biniş işlemleri manuel olarak gerçekleştirildiğine dikkat çekilirken yolcular, uçuşlarda yaşanabilecek gecikmeler ve iptaller konusunda uyarıldı.
Havalimanı basın dairesinden yapılan açıklamada, “Brüksel Havalimanı'nın sistemleri etkilenmemiş gibi görünüyor. Saldırının etkileri ile ilgili daha detaylı soruşturma devam ediyor. Hizmet sağlayıcı, sorunu çözmek için yoğun bir şekilde çalışıyor ve mümkün olan en kısa sürede çözüme ulaşmayı hedefliyor” ifadeleri kullanıldı.
Almanya’daki Berlin-Brandenburg Havalimanı da dün akşam gerçekleşen siber saldırı nedeniyle yolcu check-in ve biniş sistemlerini kapatmasına neden olduğunu açıkladı. Yolcular, uçuşlarını önceden kontrol etmeleri ve havalimanına erken gelmeleri konusunda uyarıldı.
Londra Heathrow Havalimanı da yolcu check-in sistemlerinde sorun yaşadığını bildirerek yolcuları gecikme ve iptaller konusunda uyardı.
