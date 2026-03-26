Türkiye’nin yeni Rusya Büyükelçisi Verşinin Ankara’da

Rusya'nın yeni Türkiye Büyükelçisi Sergey Verşinin, görevine başlamak üzere 25 Mart'ta Ankara'ya geldi. Ortadoğu diplomasisinde deneyimli bir isim olan... 26.03.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Federasyonu’nun Türkiye’ye Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi olarak atanan Sergey Vasilyeviç Verşinin, 25 Mart’ta Ankara’ya geldi. Büyükelçi, Türkiye Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ve Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği mensupları tarafından karşılandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararnameyle Verşinin, görev süresi dolan ve Ankara’dan ayrılan eski Büyükelçi Aleksey Yerhov’un yerini aldı. Yerhov, 2017-2025 yılları arasında 8 yıl boyunca Ankara Büyükelçisi olarak görev yapmış ve Rusya-Türkiye ilişkilerinin gelişmesine önemli katkılar sağlamıştı.Ortadoğu Diplomasisinde Deneyimli Bir İsimSergey Verşinin, 2005-2018 yılları arasında Rusya Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Dairesi Direktörü olarak görev yaptı. Bu süreçte Ortadoğu Dörtlüsü (ABD, AB, BM ve Rusya) çerçevesinde Rusya’yı temsil etti. Ayrıca, 2013 yılından itibaren Suriye krizinin çözümüne yönelik diplomatik temaslarda önemli bir rol üstlendi. Astana, Cenevre ve Viyana’da Suriyeli taraflar arasında gerçekleştirilen görüşmelerde aktif olarak yer aldı.Verşinin, Mart 2018’den bu yana ise Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

