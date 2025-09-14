Büyükelçi Yerhov'dan veda mesajı: Kalbimin bir parçasını Türkiye’de bırakıyorum

"Bir dizi NATO üyesi ülkenin birliklerini Ukrayna topraklarına gönderdiği ve aniden kendilerini Rus ordusuyla çatışma durumunda buldukları varsayımsal bir durumu tahayyül edelim, sadece tahayyül edelim. NATO nasıl davranacak? Washington nasıl davranacak? Ve bu arada Ankara nasıl davranacak? Türkiye, blokun etkili bir üyesi ve kimsenin onun tutumunu görmezden gelmesini tavsiye etmem."