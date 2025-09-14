Büyükelçi Yerhov'dan veda mesajı: Kalbimin bir parçasını Türkiye’de bırakıyorum
10:06 14.09.2025 (güncellendi: 10:22 14.09.2025)
© AA / Dılara Irem Sancar
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, 14 yıl sonra Türkiye'ye veda ediyor. Büyükelçi Yerhov, Hande Fırat'a verdiği röportajında "Kalbimin bir parçasını Türkiye’de bırakıyorum" dedi. Büyükelçi Yerhov Türkiye'den hüzünle ayrıldığını vurgulayarak "Görüşmek üzere Türkiye” ifadelerini kullandı.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi görevine 2017'de başlayan deneyimli Rus diplomat, 14 yıl sonunda Türkiye'ye veda ediyor. Türkiye’den hüzünle ayrıldığını belirten Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov yeni görev yeri Özbekistan’a doğru yola çıkmadan önce Hürriyet gazetesinden Hande Fırat'a röportaj verdi.
Avrupa'daki gelişmeleri değerlendiren Yerhov röportajında ana başlıklar şöyle yer aldı:
"Sayın Avrupalılar, eğer askerlerinizin Ukrayna topraklarına ayak basmasını istiyorsanız, o zaman kayıplar tamamen sizin vicdanınıza kalmış olacaktır.”
"Kimsenin Türkiye'nin tutumunu görmezden gelmesini tavsiye etmem"
"Bir dizi NATO üyesi ülkenin birliklerini Ukrayna topraklarına gönderdiği ve aniden kendilerini Rus ordusuyla çatışma durumunda buldukları varsayımsal bir durumu tahayyül edelim, sadece tahayyül edelim. NATO nasıl davranacak? Washington nasıl davranacak? Ve bu arada Ankara nasıl davranacak? Türkiye, blokun etkili bir üyesi ve kimsenin onun tutumunu görmezden gelmesini tavsiye etmem."
"İnsani açıdan çok dokunaklıydı"
Rus diplomat Aleksey Yerhov, Türkiye’de 6 yıl İstanbul Başkonsolosu, 8 yıl Ankara Rusya Büyükelçisi olarak görev yaptı. YErhov Türkiye'deki günlerini şöyle ifade ediyor:
“Özellikle önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Türk toplumunun kelimenin tam anlamıyla en tepeden en alta kadar, selefim Büyükelçi Andrey Karlov’un trajik ölümü karşısında hissettiği acı, beni derinden sarstı. Türkiye’ye geldiğimde, Türk muhataplarımın samimi bir başsağlığı dile getirmediği, merhumun ailesine yardım etme arzusunu dile getirmediği tek bir konuşma, tek bir toplantı dahi olmadı. İnsani açıdan çok dokunaklıydı, bir şekilde teskin etti."
Yerhov Türkiye'ye şu sözlerle veda etti:
"Bu harika ülkede yaptığım çalışmalardan memnunum ve buradan sadece 14 yılımı değil, kalbimin bir parçasını da bırakarak hüzünle ayrılıyorum. Görüşmek üzere Türkiye!”