Türkiye-Romanya maçının 11'i belli oldu

Türkiye - Romanya maçının ilk 11'leri belli oldu. Futbolseverler, iki ekibin Dünya Kupası yolundaki kritik mücadelesini yakından takip ediyor. 26.03.2026, Sputnik Türkiye

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Türkiye ile Romanya, Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor.A Milli Takımın ilk 11'inde Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu yer alıyor.Romanya’da ise kaleci Radu önderliğinde Ratiu, Draguşin, Burca, Bancu, Marin, Hagi, Dragomir, Man, Mihaila ve Birligea sahaya çıkıyor.

