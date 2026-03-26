Türkiye-Romanya maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Futbol Takımı’nın muhtemel 11’i

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası yolundaki kritik maçta Romanya ile karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta... 26.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-26T12:38+0300

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya'yı konuk edecek. Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı olarak ekranlara gelecek. Muhtemel rakip kim?Türkiye bu karşılaşmayı kazanması halinde 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart'ta deplasmanda karşı karşıya gelecek. O mücadeleyi kazanan ekip Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edecek.Merih ve Zeki'nin durumu ne?Ay-yıldızlı ekipte ağrıları bulunan Merih Demiral ve Zeki Çelik'in durumu belirsizliğini koruyor.İki oyuncunun durumu yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. A Milli Takım'da sakatlığı bulunan Aral Şimşir ise aday kadrodan çıkarılmıştı.A Milli Takım kadrosunda kimler var?A Milli Takım'ın Romanya maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Ozan Kabak (Hoffenheim), Zeki Çelik (Roma), Merih Demiral (Al Ahli)Orta saha: Kaan Ayhan (Galatasaray), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Atakan Karazor (Stuttgart)Forvet: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Arda Güler (Real Madrid), Deniz Gül (Porto), Kenan Yıldız (Juventus), Semih Kılıçsoy (Cagliari)Türkiye-Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?26 Mart Perşembe günü Beşiktaş Park'ta (Tüpraş Stadı) oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Türkiye - Romanya maçı TV8'den naklen yayınlanacak.MUHTEMEL 11Türkiye: Uğurcan, Mert Müldür, Samet Akaydin (Ozan Kabak), Abdülkerim, Ferdi, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper.

