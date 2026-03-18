https://anlatilaninotesi.com.tr/20260318/ceyrek-final-bileti-alan-real-madridde-arda-guler-68-metrelik-golu-anlatti-uzun-zamandir-deniyordum-1104336798.html

Çeyrek final bileti alan Real Madrid'de Arda Güler 68 metrelik golü anlattı: 'Uzun zamandır deniyordum'

Çeyrek final bileti alan Real Madrid'de Arda Güler 68 metrelik golü anlattı: 'Uzun zamandır deniyordum'

Sputnik Türkiye

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City'yi eledikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

2026-03-18T10:25+0300

2026-03-18T10:25+0300

2026-03-18T10:25+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0f/1104264248_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_cac7f6ba346315aebe6a7582ae784dde.jpg

Etihad Stadı'nda Manchester City'yi 2-1 yenerek çeyrek final bileti aldıkları maçın ardından açıklama yapan Arda Güler, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Hem sahamızda hem burada kazandık. O yüzden çok mutluyuz. İnşallah kupayı kazanırız." ifadelerini kullandı.Milli futbolcu, LaLiga'da Elche'yi 4-1 yendikleri mücadelenin 89. dakikasında 68 metreden attığı golle ilgili duygularını, "Çok şükür. Uzun zamandır deniyordum. Böyle bir gol attığım için çok mutluyum." sözleriyle paylaştı.21 yaşındaki futbolcu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off ilk maçında Romanya ile oynayacakları mücadeleyi kazanmak istediklerini belirterek, "İnşallah 2026 Dünya Kupası'na gidebiliriz. Hepimizin en büyük hayali o." dedi.Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde muhtemel Bayern Münih eşleşmesiyle ilgili soruya ise, "Kazanmak istiyoruz." yanıtını verdi.Real Madrid, çeyrek finalde Bayern Münih-Atalanta eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Alman ekibi ilk maçı 6-1 kazanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260318/liverpool-galatasaray-macina-dogru-okan-buruk--oz-guvenimiz-yuksek-iyi-oynuyoruz-daha-iyi-bir-takim-1104330026.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

arda güler, real madrid, uefa şampiyonlar ligi, bayern münih