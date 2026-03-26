Trump: Saldırıları 10 gün durdurdum
ABD Başkanı Trump, İran'ın talebi üzerine enerji santrallerine yönelik saldırıları 10 gün süreyle durdurduğunu açıkladı. 26.03.2026, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump devam eden barış görüşmeleri sırasında ABD'nin İran'ın enerji tesislerine yönelik saldırılarını 10 günlüğüne, 6 Nisan'a kadar durdurduğunu belirtti.Trump, Truth Social'da yazdığı mesajında şu açıklamayı yaptı:
23:23 26.03.2026 (güncellendi: 23:34 26.03.2026)
ABD Başkanı Donald Trump devam eden barış görüşmeleri sırasında ABD'nin İran'ın enerji tesislerine yönelik saldırılarını 10 günlüğüne, 6 Nisan'a kadar durdurduğunu belirtti.
Trump, Truth Social'da yazdığı mesajında şu açıklamayı yaptı:
Enerji santrallerinin imhasına yönelik saldırıları 10 günlüğüne, 6 Nisan 2026 Pazartesi günü doğu saatiyle 20.00'ye (GMT gece yarısı) kadar durduruyorum.
Görüşmeler devam ediyor ve sahte haber medyası ile diğerlerinin aksine İran'ın yaptığı hatalı açıklamalara rağmen görüşmeler çok iyi gidiyor.