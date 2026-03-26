İran Ordu Sözcüsü: ABD askerlerinin öldüğünü ve yaralandığını söylerken sadece asgari rakamları veriyorum
Sputnik Türkiye
2026-03-26T23:16+0300
İran silahlı kuvvetleri sözcüsü Abolfazl Şekarşi yaptığı açıklamada, İran çevresindeki çatışmaların son dönemde tırmanmasının yaklaşık 600 ila 800 ABD askerinin ölümüne ve yaklaşık 5 bin askerin de yaralanmasına yol açtığını söyledi.İran televizyonunda konuşan Şekarçi, "600 ila 800 Amerikalı askerin öldüğünü ve yaklaşık 5 bininin yaralandığını söylerken yalnızca asgari rakamları veriyorum" dedi.Sözcü, bugüne kadar bölgedeki 17 ABD askeri üssünün imha edildiğini de sözlerine ekledi. Ayrıca ABD ordusunu "kağıttan kaplan" olarak nitelendirdi.28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, Tahran da dahil olmak üzere İran'daki hedeflere saldırılar düzenleyerek hasara ve sivil kayıplara neden oldu. İran ise buna karşılık olarak İsrail topraklarına ve Orta Doğu'daki ABD askeri tesislerine saldırılar düzenledi.ABD ve İsrail başlangıçta "önleyici" saldırılarının İran'ın nükleer programından kaynaklanan algılanan tehdide karşı koymak için gerekli olduğunu iddia ettiler, ancak kısa süre sonra İran'da iktidar değişikliği görmek istediklerini açıkça belirttiler.
