Rusya’da bir hava üssüne yönelik saldırı önlendi: Ukrayna ajanı yakalandı

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Saratov Bölgesi’nde, el bombasıyla donatılmış iki FPV-dron ile bir askeri hava üssüne saldırmaya hazırlanan Rusya vatandaşı bir Ukrayna ajanının... 26.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-26T12:24+0300

Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) yaptığı açıklamada, Ukrayna istihbaratı tarafından Rusya Savunma Bakanlığı’na ait bir tesise yönelik planlanan terör eyleminin Rusya Soruşturma Komitesi, İçişleri Bakanlığı ve Rosgvardiya (Rusya Muhafızları) ile ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonla önlendiği bildirildi.Açıklamada, “Saratov Bölgesi’nde, 1972 doğumlu bir Rusya vatandaşı, bombalarla donatılmış iki adet FPV taarruz dronunu fırlatmaya çalışırken suçüstü yakalandı” ifadesi kullanıldı.Failin, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü'nde görevli bir kişi tarafından işe alındığı bildirilirken, söz konusu kişinin, Ukraynalı küratörünün talimatı üzerine gizli depodan iki adet dört pervaneli dron, iki adet RKG-3 el bombası, iki adet fünye, 600 gram plastik patlayıcı, bir adet otomatik tüfek çıkardığı belirtildi.FSB, “Ukrayna istihbarat servislerinin talebi üzerine, saldırganın dronları bir askeri hava üssünden 10 km mesafeye yerleştirmesi, ardından bunları çalıştırarak olay yerinden kaçması gerekiyordu” diye açıkladı.Failin, görevi yerine getirdikten sonra yurtdışına kaçmayı planladığı kaydedildi.Ukrayna istihbarat teşkilatlarının terör saldırıları ve sabotaj eylemlerinin potansiyel faillerini bulmak için internette, sosyal medyada ve yabancı mesajlaşma uygulamalarında arama çalışmalarına aktif olarak devam ettiğine dikkat çeken FSB, tüm suçluların ağır ve hak ettikleri cezaya çarptırılacağını vurguladı.

