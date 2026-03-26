https://anlatilaninotesi.com.tr/20260326/cinden-abd-iran-baris-gorusmeleri-icin-uygun-kosullari-olusturma-cagrisi-1104519167.html
Çin’den, ABD-İran barış görüşmeleri için uygun koşulları oluşturma çağrısı
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanlığı, tüm tarafların, ABD ve İran arasında gerçekten anlamlı ve samimi barış görüşmelerinin başlaması gerektiğini belirtti. 26.03.2026, Sputnik Türkiye
dünya
çin
çin dışişleri bakanlığı
lin cien
ortadoğu
abd
i̇ran
barış görüşmeleri
müzakereler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/17/1064949170_0:193:2955:1855_1920x0_80_0_0_0f8f015780ed7719083764eee898c3a1.jpg
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, bugünkü basın toplantısında, ABD ve İran arasında barış görüşmeleri başlatmak için uygun koşulları oluşturma çağrısında bulundu.Lin, Pekin'in Tahran'ı Washington ile müzakerelere itip itmediği sorusuna, “Çin, çatışmanın uzamasının her iki tarafın da çıkarına olmadığını defalarca vurguladı. Bu savaşın devam etmesi yalnızca can kayıplarının ve zayiatın artmasına ve gerilimin daha da tırmanmasına yol açacak” dedi.En büyük önceliğin, barış görüşmelerini aktif olarak teşvik etmek, barışı sağlamak ve çatışmaların sona ermesini desteklemek için tüm fırsatları kullanmak olduğunu kaydeden Çinli diplomat, “Gerilimi azaltmak ve durumu sakinleştirmek için yapılan tüm çabaları destekliyoruz. Tüm taraflar, gerçekten anlamlı ve samimi barış görüşmelerinin başlaması için koşullar yaratmak üzere birlikte çalışmalı. Çin bu konuda yapıcı bir rol oynamaya devam etmeye hazır” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260326/rusya-ozel-temsilcisi-dmitriyev-brics-ortadogu-krizinin-yol-actigi-sorunlarin-cozum-anahtari-olacak-1104518547.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/17/1064949170_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_b9142aea92d8cf39f8910e450b856a58.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
