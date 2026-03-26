Çin’den, ABD-İran barış görüşmeleri için uygun koşulları oluşturma çağrısı
Çin Dışişleri Bakanlığı, tüm tarafların, ABD ve İran arasında gerçekten anlamlı ve samimi barış görüşmelerinin başlaması gerektiğini belirtti. 26.03.2026, Sputnik Türkiye
11:56 26.03.2026
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, bugünkü basın toplantısında, ABD ve İran arasında barış görüşmeleri başlatmak için uygun koşulları oluşturma çağrısında bulundu.
Lin, Pekin'in Tahran'ı Washington ile müzakerelere itip itmediği sorusuna, “Çin, çatışmanın uzamasının her iki tarafın da çıkarına olmadığını defalarca vurguladı. Bu savaşın devam etmesi yalnızca can kayıplarının ve zayiatın artmasına ve gerilimin daha da tırmanmasına yol açacak” dedi.
En büyük önceliğin, barış görüşmelerini aktif olarak teşvik etmek, barışı sağlamak ve çatışmaların sona ermesini desteklemek için tüm fırsatları kullanmak olduğunu kaydeden Çinli diplomat, “Gerilimi azaltmak ve durumu sakinleştirmek için yapılan tüm çabaları destekliyoruz. Tüm taraflar, gerçekten anlamlı ve samimi barış görüşmelerinin başlaması için koşullar yaratmak üzere birlikte çalışmalı. Çin bu konuda yapıcı bir rol oynamaya devam etmeye hazır” dedi.
