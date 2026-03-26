Rus ordusu Ukrayna’da bir yerleşimin kontrolünü daha ele geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Harkov Bölgesi’ne bağlı bir yerleşim biriminde daha kontrolün Rus ordusuna geçtiğini duyurdu. 26.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-26T12:41+0300
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, aktif ve kararlı eylemler sonucu, Harkov Bölgesi’nin Şevyakovkayerleşim merkezinin kontrolünü eline geçirdi.Rus ordusu cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederken son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 1.150 askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 18 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusu için kullanılan enerji ve ulaşım altyapı tesisleri, insansız hücumbotlarının üretildiği atölyeler, İHA kontrol yerleri ve üsleri, ayrıca 153 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma yerlerini vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusunun 6 güdümlü uçak bombası ve 439 uçak tipi İHA’sını düşürerek önledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260326/rusyada-bir-hava-ussune-yonelik-saldiri-onlendi-ukrayna-ajani-yakalandi-1104522039.html
