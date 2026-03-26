https://anlatilaninotesi.com.tr/20260326/peskov-ukrayna-ile-ilgili-muzakerelerde-kilit-konularda-hala-herhangi-bir-ilerleme-kaydedilmedi-1104525089.html

Peskov: Ukrayna ile ilgili müzakerelerde kilit konularda hala herhangi bir ilerleme kaydedilmedi

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna ile ilgili müzakerelerde, toprak sorunu da dahil olmak üzere kilit konularda hala hiçbir ilerleme kaydedilmediğini belirtti. 26.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-26T13:37+0300

dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

ukrayna

müzakere

kiev

brüksel

ab

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1d/1095767533_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_2e2f12bb1d6a7473354d5c0faeb5d68a.jpg

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında Ukrayna ile ilgili müzakere sürecine değindi, müzakerelerde toprak sorunu da dahil olmak üzere Rus tarafı için önem arz eden kritik konularda hala hiçbir ilerleme kaydedilmediğini ifade etti.Peskov, Ukrayna’nın Şubat ayında barış anlaşmasına neredeyse hazır olduğu yönündeki haberlerin büsbütün yalan olduğunu vurguladı, ayrıca Vladimir Zelenskiy'in Rusya ile birkaç yıl daha sürecek bir çatışmaya hazır olunması gerektiği şeklindeki açıklamalarının, barış arzusuna ilişkin ifadeleriyle örtüşmediğinin altını çizdi.K️emlin Sözcüsü, Rus istihbarat servislerinin Ukrayna insansız hava araçlarının (İHA) fırlatılmasıyla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ettiğini dile getirdi.Kiev rejiminin boru hatlarını bir silah olarak kullanarak AB ülkelerine şantaj yapma girişimleri ile öne çıktığına dikkat çeken Peskov, Kiev'in bir dizi AB ülkesine yönelik saldırılarının ardından Brüksel'in mutlak sessizliğinin, ayrıca saldırılan ülkeleri savunma girişiminde bulunmamasının şaşırtıcı olduğunu ifade etti."️Rusya, Ukrayna konusunda müzakerelere olan ilgisini sürdürüyor" diye konuşan Peskov, koşullar el verdiği zaman Rusya'nın Ukrayna müzakerelerinin bir sonraki turunu gerçekleştirmeyi umduğunu kaydetti.Rusya ve ABD parlamenterleri arasındaki temasların önemine değinen Peskov, söz konusu temasların iki ülke arasındaki donmuş ilişkilerin yeniden canlanmasına yardımcı olabileceğini vurguladı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, müzakere, kiev, brüksel, ab, abd, vladimir zelenskiy