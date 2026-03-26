https://anlatilaninotesi.com.tr/20260326/peskov-ukrayna-ile-ilgili-muzakerelerde-kilit-konularda-hala-herhangi-bir-ilerleme-kaydedilmedi-1104525089.html
Peskov: Ukrayna ile ilgili müzakerelerde kilit konularda hala herhangi bir ilerleme kaydedilmedi
Peskov: Ukrayna ile ilgili müzakerelerde kilit konularda hala herhangi bir ilerleme kaydedilmedi
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna ile ilgili müzakerelerde, toprak sorunu da dahil olmak üzere kilit konularda hala hiçbir ilerleme kaydedilmediğini belirtti. 26.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-26T13:37+0300
2026-03-26T13:37+0300
2026-03-26T13:37+0300
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
ukrayna
müzakere
kiev
brüksel
ab
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1d/1095767533_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_2e2f12bb1d6a7473354d5c0faeb5d68a.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında Ukrayna ile ilgili müzakere sürecine değindi, müzakerelerde toprak sorunu da dahil olmak üzere Rus tarafı için önem arz eden kritik konularda hala hiçbir ilerleme kaydedilmediğini ifade etti.Peskov, Ukrayna’nın Şubat ayında barış anlaşmasına neredeyse hazır olduğu yönündeki haberlerin büsbütün yalan olduğunu vurguladı, ayrıca Vladimir Zelenskiy'in Rusya ile birkaç yıl daha sürecek bir çatışmaya hazır olunması gerektiği şeklindeki açıklamalarının, barış arzusuna ilişkin ifadeleriyle örtüşmediğinin altını çizdi.K️emlin Sözcüsü, Rus istihbarat servislerinin Ukrayna insansız hava araçlarının (İHA) fırlatılmasıyla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ettiğini dile getirdi.Kiev rejiminin boru hatlarını bir silah olarak kullanarak AB ülkelerine şantaj yapma girişimleri ile öne çıktığına dikkat çeken Peskov, Kiev'in bir dizi AB ülkesine yönelik saldırılarının ardından Brüksel'in mutlak sessizliğinin, ayrıca saldırılan ülkeleri savunma girişiminde bulunmamasının şaşırtıcı olduğunu ifade etti."️Rusya, Ukrayna konusunda müzakerelere olan ilgisini sürdürüyor" diye konuşan Peskov, koşullar el verdiği zaman Rusya'nın Ukrayna müzakerelerinin bir sonraki turunu gerçekleştirmeyi umduğunu kaydetti.Rusya ve ABD parlamenterleri arasındaki temasların önemine değinen Peskov, söz konusu temasların iki ülke arasındaki donmuş ilişkilerin yeniden canlanmasına yardımcı olabileceğini vurguladı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1d/1095767533_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_0ffbf087cf23904ae20bd7e66e56b993.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, müzakere, kiev, brüksel, ab, abd, vladimir zelenskiy
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, müzakere, kiev, brüksel, ab, abd, vladimir zelenskiy
Peskov: Ukrayna ile ilgili müzakerelerde kilit konularda hala herhangi bir ilerleme kaydedilmedi
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna ile ilgili müzakerelerde, toprak sorunu da dahil olmak üzere kilit konularda hala hiçbir ilerleme kaydedilmediğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında Ukrayna ile ilgili müzakere sürecine değindi, müzakerelerde toprak sorunu da dahil olmak üzere Rus tarafı için önem arz eden kritik konularda hala hiçbir ilerleme kaydedilmediğini ifade etti.
Peskov, Ukrayna’nın Şubat ayında barış anlaşmasına neredeyse hazır olduğu yönündeki haberlerin büsbütün yalan olduğunu vurguladı, ayrıca Vladimir Zelenskiy'in Rusya ile birkaç yıl daha sürecek bir çatışmaya hazır olunması gerektiği şeklindeki açıklamalarının, barış arzusuna ilişkin ifadeleriyle örtüşmediğinin altını çizdi.
K️emlin Sözcüsü, Rus istihbarat servislerinin Ukrayna insansız hava araçlarının (İHA) fırlatılmasıyla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ettiğini dile getirdi.
Kiev rejiminin boru hatlarını bir silah olarak kullanarak AB ülkelerine şantaj yapma girişimleri ile öne çıktığına dikkat çeken Peskov, Kiev'in bir dizi AB ülkesine yönelik saldırılarının ardından Brüksel'in mutlak sessizliğinin, ayrıca saldırılan ülkeleri savunma girişiminde bulunmamasının şaşırtıcı olduğunu ifade etti.
"️Rusya, Ukrayna konusunda müzakerelere olan ilgisini sürdürüyor" diye konuşan Peskov, koşullar el verdiği zaman Rusya'nın Ukrayna müzakerelerinin bir sonraki turunu gerçekleştirmeyi umduğunu kaydetti.
Rusya ve ABD parlamenterleri arasındaki temasların önemine değinen Peskov, söz konusu temasların iki ülke arasındaki donmuş ilişkilerin yeniden canlanmasına yardımcı olabileceğini vurguladı.