Peskov: Ukrayna'yla ilgili çabaları için Trump'a minnettarız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da çözüme yönelik çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.🗣Peskov'un öne açıklamaları şöyle:🔴Rusya, Trump'ın Ukrayna'da çözüm için sarf ettiği çabalardan memnun ve ABD Başkanı'na minnettar🔴Rusya, İran yönetimiyle diyaloğuna devam ediyor🔴Ancak anlaşılır nedenlerden dolayı Putin ve Pezeşkiyan'ın yakın gelecekte buluşması pek mümkün değil🔴Putin, şimdilik Miami'deki G20 Zirvesi'ne katılmayı planlamıyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da çözüme yönelik çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
🗣Peskov'un öne açıklamaları şöyle:
🔴Rusya, Trump'ın Ukrayna'da çözüm için sarf ettiği çabalardan memnun ve ABD Başkanı'na minnettar
🔴Rusya, İran yönetimiyle diyaloğuna devam ediyor
🔴Ancak anlaşılır nedenlerden dolayı Putin ve Pezeşkiyan'ın yakın gelecekte buluşması pek mümkün değil
🔴Putin, şimdilik Miami'deki G20 Zirvesi'ne katılmayı planlamıyor