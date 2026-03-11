https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/peskov-ukraynayla-ilgili-cabalari-icin-trumpa-minnettariz-1104167066.html

Peskov: Ukrayna'yla ilgili çabaları için Trump'a minnettarız

11.03.2026

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da çözüme yönelik çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.🗣Peskov'un öne açıklamaları şöyle:🔴Rusya, Trump'ın Ukrayna'da çözüm için sarf ettiği çabalardan memnun ve ABD Başkanı'na minnettar🔴Rusya, İran yönetimiyle diyaloğuna devam ediyor🔴Ancak anlaşılır nedenlerden dolayı Putin ve Pezeşkiyan'ın yakın gelecekte buluşması pek mümkün değil🔴Putin, şimdilik Miami'deki G20 Zirvesi'ne katılmayı planlamıyor

