Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Peskov: Ukrayna'yla ilgili çabaları için Trump'a minnettarız
Ukrayna krizine dair açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD Başkanı Trump'ın bu krizin çözümü için attığı adımlardan dolayı kendisine minnettar olduklarını... 11.03.2026
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da çözüme yönelik çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.🗣Peskov'un öne açıklamaları şöyle:🔴Rusya, Trump'ın Ukrayna'da çözüm için sarf ettiği çabalardan memnun ve ABD Başkanı'na minnettar🔴Rusya, İran yönetimiyle diyaloğuna devam ediyor🔴Ancak anlaşılır nedenlerden dolayı Putin ve Pezeşkiyan'ın yakın gelecekte buluşması pek mümkün değil🔴Putin, şimdilik Miami'deki G20 Zirvesi'ne katılmayı planlamıyor
Peskov: Ukrayna'yla ilgili çabaları için Trump'a minnettarız

11:38 11.03.2026
Ukrayna krizine dair açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD Başkanı Trump'ın bu krizin çözümü için attığı adımlardan dolayı kendisine minnettar olduklarını ifade etti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da çözüme yönelik çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

🗣Peskov'un öne açıklamaları şöyle:

🔴Rusya, Trump'ın Ukrayna'da çözüm için sarf ettiği çabalardan memnun ve ABD Başkanı'na minnettar

🔴Rusya, İran yönetimiyle diyaloğuna devam ediyor

🔴Ancak anlaşılır nedenlerden dolayı Putin ve Pezeşkiyan'ın yakın gelecekte buluşması pek mümkün değil

🔴Putin, şimdilik Miami'deki G20 Zirvesi'ne katılmayı planlamıyor
