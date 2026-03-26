Öncü Keçeli: Türk işletenli tankere Karadeniz'de gerçekleştirilen saldırıyı büyük endişeyle karşılıyoruz
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Karadeniz'de ham petrol taşıyan 'ALTURA' isimli, Sierra Leone bayraklı ve Türk işletenli tankere yönelik saldırıyı... 26.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-26T20:50+0300
türki̇ye
türkiye
karadeniz
sierra leone
gemi
gemi enkazı
gemi kaptanı
gemi kaçırma
saldırı
bombalı saldırı
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Karadeniz’de ham petrol taşıyan 'ALTURA' isimli, Sierra Leone bayraklı ve Türk işletenli tankere yönelik saldırıyı büyük endişeyle karşıladıklarını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.
Keçeli, gemideki 27 Türk mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Keçeli, şu ifadeleri kullandı:
Ham petrol taşıyan “ALTURA” isimli, Sierra Leone bayraklı ve Türk işletenli tankere yönelik bugün (26 Mart) Karadeniz'de gerçekleştirilen saldırıyı büyük endişeyle karşılıyoruz. Saldırıya ilişkin olarak ilgili kurumlarımız tarafından gerekli inceleme ve teknik müdahaleler yapılmakta olup, gemide bulunan 27 Türk mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmiştir. Karadeniz’deki Münhasır Ekonomik Bölgemiz içerisinde meydana gelen ve uluslararası hukuka aykırı olan bu ve benzeri saldırılar, bölgede can, mal, seyir ve çevre emniyeti bakımından ciddi riskler oluşturmaktadır. Savaşın Karadeniz sathına yayılmasının ve daha da tırmanmasının önlenmesini teminen, ilgili taraflarla temaslarımızı sürdürmekteyiz. Bu doğrultuda ayrıca, ülkemizin bölgedeki ekonomik çıkar ve faaliyetlerinin korunması amacıyla, uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli tedbirleri alma hakkımızı saklı tutuyoruz.