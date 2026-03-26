Öğrenci affı düzenlemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Öğrenci affı düzenlemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Sputnik Türkiye
Öğrenci affını da içeren YÖK kanununda değişiklik öngören düzenleme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Düzenleme son şekli verildikten sonra TBMM...
2026-03-26T21:39+0300
2026-03-26T21:39+0300
2026-03-26T21:39+0300
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda, yükseköğretim sisteminde köklü değişiklikler içeren kanun teklifine son şekli verildi. 30 maddelik kanun teklifinde, öğrenci affı yer alacak. Teklifte ayrıca terör örgütü propagandası yapmak, örgüt adına faaliyette bulunmak ya da yardım etmek ile kampüslerde şiddet ve nefret içerikli bildiri, afiş ve pankartların yayılması en ağır disiplin suçları arasına alınarak, uzaklaştırma ve yükseköğretimden çıkarma yaptırımları öngörülüyor. Teklifte öğrenci affı, öğretim üyelerinin emeklilik yaşının yükseltilmesi ve vakıf üniversitelerine yönelik yeni düzenlemelerin yanı sıra disiplin hükümlerinde de dikkat çeken değişiklikler yer aldı. Düzenlemeyle, azami öğrenim süresi nedeniyle üniversiteyle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı tanınması hedeflenirken, akademide tecrübeli kadroların korunması amacıyla öğretim üyelerinin emeklilik yaşı 67'den 72’ye çıkarılıyor. Öğrenci affı düzenlemesi Düzenelemede öğrenci affına ilişkin düzenleme yer alacak. Öngörülen öğretim süresi içerisinde okulu tamamlayamayan ve okuldan ilişiği kesilenlerin yeniden okula dönmelerinin önü açılacak. Düzenlemenin kapsamı önümüzdeki günlerde netleşecek. Disiplin rejimi değişecek Teklifin en dikkat çeken başlıklarından biri ise üniversitelerde disiplin rejiminin yeniden düzenlenmesi oldu. Akademik etik ihlalleri, sahte diploma ve izinsiz eğitim faaliyetlerine yönelik yaptırımlar ağırlaştırılırken, öğrenciler için de daha net ve caydırıcı disiplin hükümleri getiriliyor. Bu kapsamda özellikle terör örgütü üyeliği, iltisakı ya da propagandası gibi fiillere karşı üniversitelerde uygulanacak yaptırımların çerçevesi güçlendiriliyor. Bu tür eylemlerin, doğrudan yükseköğretim kurumundan çıkarma veya uzun süreli uzaklaştırma gibi ağır disiplin cezaları kapsamında değerlendirilmesi öngörülüyor. Böylece üniversitelerde güvenlik ve kamu düzenini tehdit eden faaliyetlere karşı daha sert ve açık bir yaptırım sistemi kurulması amaçlanıyor. Yapay zeka ile teze ceza Düzenleme ile bitirme tezlerinde yapay zeka kullanılmasının önüne de geçilmesini öngören düzenlemelerin yer alması bekleniyor.
Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Osman Nuri Cerit
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
tbmm, yök, öğrenci, öğrenci affı
tbmm, yök, öğrenci, öğrenci affı
Öğrenci affı düzenlemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Öğrenci affını da içeren YÖK kanununda değişiklik öngören düzenleme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Düzenleme son şekli verildikten sonra TBMM Başkanlığına sunulacak.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda, yükseköğretim sisteminde köklü değişiklikler içeren kanun teklifine son şekli verildi. 30 maddelik kanun teklifinde, öğrenci affı yer alacak.
Teklifte ayrıca terör örgütü propagandası yapmak, örgüt adına faaliyette bulunmak ya da yardım etmek ile kampüslerde şiddet ve nefret içerikli bildiri, afiş ve pankartların yayılması en ağır disiplin suçları arasına alınarak, uzaklaştırma ve yükseköğretimden çıkarma yaptırımları öngörülüyor.
Teklifte öğrenci affı, öğretim üyelerinin emeklilik yaşının yükseltilmesi ve vakıf üniversitelerine yönelik yeni düzenlemelerin yanı sıra disiplin hükümlerinde de dikkat çeken değişiklikler yer aldı.
Düzenlemeyle, azami öğrenim süresi nedeniyle üniversiteyle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı tanınması hedeflenirken, akademide tecrübeli kadroların korunması amacıyla öğretim üyelerinin emeklilik yaşı 67'den 72’ye çıkarılıyor.
Düzenelemede öğrenci affına ilişkin düzenleme yer alacak. Öngörülen öğretim süresi içerisinde okulu tamamlayamayan ve okuldan ilişiği kesilenlerin yeniden okula dönmelerinin önü açılacak.
Düzenlemenin kapsamı önümüzdeki günlerde netleşecek.
Disiplin rejimi değişecek
Teklifin en dikkat çeken başlıklarından biri ise üniversitelerde disiplin rejiminin yeniden düzenlenmesi oldu. Akademik etik ihlalleri, sahte diploma ve izinsiz eğitim faaliyetlerine yönelik yaptırımlar ağırlaştırılırken, öğrenciler için de daha net ve caydırıcı disiplin hükümleri getiriliyor.
Bu kapsamda özellikle terör örgütü üyeliği, iltisakı ya da propagandası gibi fiillere karşı üniversitelerde uygulanacak yaptırımların çerçevesi güçlendiriliyor.
Bu tür eylemlerin, doğrudan yükseköğretim kurumundan çıkarma veya uzun süreli uzaklaştırma gibi ağır disiplin cezaları kapsamında değerlendirilmesi öngörülüyor. Böylece üniversitelerde güvenlik ve kamu düzenini tehdit eden faaliyetlere karşı daha sert ve açık bir yaptırım sistemi kurulması amaçlanıyor.
Düzenleme ile bitirme tezlerinde yapay zeka kullanılmasının önüne de geçilmesini öngören düzenlemelerin yer alması bekleniyor.