Üniversite öğrenci affı yolda: Taslağa göre af kimleri kapsayacak?

Üniversite öğrenci affında düzenlemede sona yaklaşıldı. Çalışmaya göre temmuz 2022'den sonra üniversiteyle ilişiği kesilenlerin yeni dönemde eğitimlerine... 25.02.2026, Sputnik Türkiye

Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören düzenlemede Temmuz 2022'den sonra üniversiteleriyle ilişiği kesilenlerin 2026-2027 Güz Dönemi itibarıyla eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilmesi gündemde. Tıp, turizm, veterinerlik gibi uygulamalı eğitimlerini tamamlayamamış öğrenciler için de kolaylaştırıcı adımlar üzerinde durulduğu belirtiliyor. Temmuz 2022'den sonra ilişiği kesilenlerin eğitimi sürdürebilmeleri gündemde NTV'nin haberine göre, AK Parti Meclis Grubu'nun hazırladığı Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören düzenlemede sona yaklaşıldı.Çalışmada, Temmuz 2022'den sonra üniversiteleriyle ilişiği kesilenlerin. 2026-2027 Güz Dönemi itibarıyla eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilmesi gündemde. Edinilen bilgilere göre, affın kapsamı ve ayrıntıları ile ilgili son karar henüz verilmedi.Taslakta, azami öğrenim süresi dolmuş son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları veya alamadıkları bütün dersler için iki ek sınav ve tekrar hakkı verilmesi öngörülüyor.Uygulamalı eğitim olan bölümlerde kolaylaştırıcı adımlar atılacakÖzellikle uygulamalı eğitim olan bölümlere yönelik mezuniyeti kolaylaştırıcı adımlar üzerinde duruluyor.Tüm derslerini başarıyla tamamlayan ancak uygulamalı eğitime başlamamış ya da tamamlayamamış öğrencilere eğitimlerini tamamlama hakkı da verilecek. Tıp, turizm, tarım, gastronomi, veterinerlik gibi alanlarda binlerce öğrenci bu haktan faydalanabilecek.

