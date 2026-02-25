Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/universite-ogrenci-affi-yolda-taslaga-gore-af-kimleri-kapsayacak-1103805002.html
Üniversite öğrenci affı yolda: Taslağa göre af kimleri kapsayacak?
Üniversite öğrenci affı yolda: Taslağa göre af kimleri kapsayacak?
Üniversite öğrenci affında düzenlemede sona yaklaşıldı. Çalışmaya göre temmuz 2022'den sonra üniversiteyle ilişiği kesilenlerin yeni dönemde eğitimlerine... 25.02.2026
Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören düzenlemede Temmuz 2022'den sonra üniversiteleriyle ilişiği kesilenlerin 2026-2027 Güz Dönemi itibarıyla eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilmesi gündemde. Tıp, turizm, veterinerlik gibi uygulamalı eğitimlerini tamamlayamamış öğrenciler için de kolaylaştırıcı adımlar üzerinde durulduğu belirtiliyor. Temmuz 2022'den sonra ilişiği kesilenlerin eğitimi sürdürebilmeleri gündemde NTV'nin haberine göre, AK Parti Meclis Grubu'nun hazırladığı Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören düzenlemede sona yaklaşıldı.Çalışmada, Temmuz 2022'den sonra üniversiteleriyle ilişiği kesilenlerin. 2026-2027 Güz Dönemi itibarıyla eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilmesi gündemde. Edinilen bilgilere göre, affın kapsamı ve ayrıntıları ile ilgili son karar henüz verilmedi.Taslakta, azami öğrenim süresi dolmuş son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları veya alamadıkları bütün dersler için iki ek sınav ve tekrar hakkı verilmesi öngörülüyor.Uygulamalı eğitim olan bölümlerde kolaylaştırıcı adımlar atılacakÖzellikle uygulamalı eğitim olan bölümlere yönelik mezuniyeti kolaylaştırıcı adımlar üzerinde duruluyor.Tüm derslerini başarıyla tamamlayan ancak uygulamalı eğitime başlamamış ya da tamamlayamamış öğrencilere eğitimlerini tamamlama hakkı da verilecek. Tıp, turizm, tarım, gastronomi, veterinerlik gibi alanlarda binlerce öğrenci bu haktan faydalanabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/ogrenci-affi-calismasinda-sona-gelindi-cumhurbaskani-erdogana-taslak-sunulacak-1103016097.html
16:50 25.02.2026
Üniversite öğrenci affında düzenlemede sona yaklaşıldı. Çalışmaya göre temmuz 2022'den sonra üniversiteyle ilişiği kesilenlerin yeni dönemde eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilmeleri gündemde.
Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören düzenlemede Temmuz 2022'den sonra üniversiteleriyle ilişiği kesilenlerin 2026-2027 Güz Dönemi itibarıyla eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilmesi gündemde. Tıp, turizm, veterinerlik gibi uygulamalı eğitimlerini tamamlayamamış öğrenciler için de kolaylaştırıcı adımlar üzerinde durulduğu belirtiliyor.

Temmuz 2022'den sonra ilişiği kesilenlerin eğitimi sürdürebilmeleri gündemde

NTV'nin haberine göre, AK Parti Meclis Grubu'nun hazırladığı Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören düzenlemede sona yaklaşıldı.
Çalışmada, Temmuz 2022'den sonra üniversiteleriyle ilişiği kesilenlerin. 2026-2027 Güz Dönemi itibarıyla eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilmesi gündemde. Edinilen bilgilere göre, affın kapsamı ve ayrıntıları ile ilgili son karar henüz verilmedi.
Taslakta, azami öğrenim süresi dolmuş son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları veya alamadıkları bütün dersler için iki ek sınav ve tekrar hakkı verilmesi öngörülüyor.

Uygulamalı eğitim olan bölümlerde kolaylaştırıcı adımlar atılacak

Özellikle uygulamalı eğitim olan bölümlere yönelik mezuniyeti kolaylaştırıcı adımlar üzerinde duruluyor.
Tüm derslerini başarıyla tamamlayan ancak uygulamalı eğitime başlamamış ya da tamamlayamamış öğrencilere eğitimlerini tamamlama hakkı da verilecek. Tıp, turizm, tarım, gastronomi, veterinerlik gibi alanlarda binlerce öğrenci bu haktan faydalanabilecek.
TÜRKİYE
Öğrenci affı çalışmasında sona gelindi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taslak sunulacak
25 Ocak, 10:45

