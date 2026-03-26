https://anlatilaninotesi.com.tr/20260326/netanyahu-lubnandaki-durumu-kokten-degistirmekte-kararliyiz-daha-genis-bir-tampon-bolge-1104505130.html
Netanyahu: Lübnan’daki durumu kökten değiştirmekte kararlıyız, daha geniş bir tampon bölge oluşturuyoruz
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Lübnan’ın güneyinde süren operasyonların genişletileceğini belirterek, kalıcı bir 'tampon bölge' oluşturma niyetini açıkça... 26.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-26T00:14+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103496481_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5616f392ec820910965f6abfe08d69ee.jpg
Lübnan’ın güneyindeki askeri varlığını artıran İsrail’in Başbakanı Benyamin Netanyahu, “Lübnan’daki durumu kökten değiştirmekte kararlıyız” sözleriyle bölgede uzun süreli bir kontrol hedeflediklerinin sinyalini verdi.Netanyahu, İsrail’de yerel yöneticilerin katıldığı bir toplantıya video konferansla bağlanarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Kuzeyde, Hizbullah’ın saldırılarına maruz kalan bölgelerdeki bütçe kesintilerinin kaldırılması talimatını verdiğini belirten Netanyahu, yerel yöneticilerden “Yahudi yerleşimlerinin boşaltılmasını engelleme” konusunda adım atmalarını istedi.Hizbullah’ın elinde bulunduğunu öne sürdüğü 150 bin roket ve füzelik kapasiteyi etkisiz hale getirdiklerini savunan Netanyahu, İsrail’in kuzey sınırında bir “güvenlik tamponu” kurduklarını iddia etti.Lübnan’ın güneyinde bu gerekçeyle ilerlediklerini ifade eden Netanyahu, “Daha geniş bir tampon bölge oluşturuyoruz” diyerek, işgalin genişletileceği ve kalıcı hale getirileceği mesajını yineledi.Netanyahu ayrıca, “Hizbullah’ı tamamen ortadan kaldıracaklarını” öne sürerken, İsrail’in şu anda “her zamankinden daha güçlü olduğunu” savundu ve bunun “yeni ve beklenmedik ittifak fırsatları” doğurduğunu ileri sürdü.
i̇srail
lübnan
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103496481_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3046800907bcab676c878320f52b70e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
