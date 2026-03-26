https://anlatilaninotesi.com.tr/20260326/netanyahu-lubnandaki-durumu-kokten-degistirmekte-kararliyiz-daha-genis-bir-tampon-bolge-1104505130.html

Netanyahu: Lübnan’daki durumu kökten değiştirmekte kararlıyız, daha geniş bir tampon bölge oluşturuyoruz

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Lübnan'ın güneyinde süren operasyonların genişletileceğini belirterek, kalıcı bir 'tampon bölge' oluşturma niyetini açıkça...

2026-03-26T00:14+0300

dünya

ortadoğu

i̇srail

lübnan

hizbullah

i̇ran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103496481_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5616f392ec820910965f6abfe08d69ee.jpg

Lübnan’ın güneyindeki askeri varlığını artıran İsrail’in Başbakanı Benyamin Netanyahu, “Lübnan’daki durumu kökten değiştirmekte kararlıyız” sözleriyle bölgede uzun süreli bir kontrol hedeflediklerinin sinyalini verdi.Netanyahu, İsrail’de yerel yöneticilerin katıldığı bir toplantıya video konferansla bağlanarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Kuzeyde, Hizbullah’ın saldırılarına maruz kalan bölgelerdeki bütçe kesintilerinin kaldırılması talimatını verdiğini belirten Netanyahu, yerel yöneticilerden “Yahudi yerleşimlerinin boşaltılmasını engelleme” konusunda adım atmalarını istedi.Hizbullah’ın elinde bulunduğunu öne sürdüğü 150 bin roket ve füzelik kapasiteyi etkisiz hale getirdiklerini savunan Netanyahu, İsrail’in kuzey sınırında bir “güvenlik tamponu” kurduklarını iddia etti.Lübnan’ın güneyinde bu gerekçeyle ilerlediklerini ifade eden Netanyahu, “Daha geniş bir tampon bölge oluşturuyoruz” diyerek, işgalin genişletileceği ve kalıcı hale getirileceği mesajını yineledi.Netanyahu ayrıca, “Hizbullah’ı tamamen ortadan kaldıracaklarını” öne sürerken, İsrail’in şu anda “her zamankinden daha güçlü olduğunu” savundu ve bunun “yeni ve beklenmedik ittifak fırsatları” doğurduğunu ileri sürdü.

i̇srail

lübnan

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

ortadoğu, i̇srail, lübnan, hizbullah, i̇ran