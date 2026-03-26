Netanyahu: Lübnan’daki durumu kökten değiştirmekte kararlıyız, daha geniş bir tampon bölge oluşturuyoruz
Netanyahu: Lübnan’daki durumu kökten değiştirmekte kararlıyız, daha geniş bir tampon bölge oluşturuyoruz
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Lübnan'ın güneyinde süren operasyonların genişletileceğini belirterek, kalıcı bir 'tampon bölge' oluşturma niyetini açıkça... 26.03.2026, Sputnik Türkiye
Lübnan’ın güneyindeki askeri varlığını artıran İsrail’in Başbakanı Benyamin Netanyahu, “Lübnan’daki durumu kökten değiştirmekte kararlıyız” sözleriyle bölgede uzun süreli bir kontrol hedeflediklerinin sinyalini verdi.Netanyahu, İsrail’de yerel yöneticilerin katıldığı bir toplantıya video konferansla bağlanarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Kuzeyde, Hizbullah’ın saldırılarına maruz kalan bölgelerdeki bütçe kesintilerinin kaldırılması talimatını verdiğini belirten Netanyahu, yerel yöneticilerden “Yahudi yerleşimlerinin boşaltılmasını engelleme” konusunda adım atmalarını istedi.Hizbullah’ın elinde bulunduğunu öne sürdüğü 150 bin roket ve füzelik kapasiteyi etkisiz hale getirdiklerini savunan Netanyahu, İsrail’in kuzey sınırında bir “güvenlik tamponu” kurduklarını iddia etti.Lübnan’ın güneyinde bu gerekçeyle ilerlediklerini ifade eden Netanyahu, “Daha geniş bir tampon bölge oluşturuyoruz” diyerek, işgalin genişletileceği ve kalıcı hale getirileceği mesajını yineledi.Netanyahu ayrıca, “Hizbullah’ı tamamen ortadan kaldıracaklarını” öne sürerken, İsrail’in şu anda “her zamankinden daha güçlü olduğunu” savundu ve bunun “yeni ve beklenmedik ittifak fırsatları” doğurduğunu ileri sürdü.
i̇srail
lübnan
i̇ran
ortadoğu, i̇srail, lübnan, hizbullah, i̇ran
ortadoğu, i̇srail, lübnan, hizbullah, i̇ran

Netanyahu: Lübnan’daki durumu kökten değiştirmekte kararlıyız, daha geniş bir tampon bölge oluşturuyoruz

00:14 26.03.2026
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Lübnan’ın güneyinde süren operasyonların genişletileceğini belirterek, kalıcı bir 'tampon bölge' oluşturma niyetini açıkça dile getirdi.
Lübnan’ın güneyindeki askeri varlığını artıran İsrail’in Başbakanı Benyamin Netanyahu, “Lübnan’daki durumu kökten değiştirmekte kararlıyız” sözleriyle bölgede uzun süreli bir kontrol hedeflediklerinin sinyalini verdi.
Netanyahu, İsrail’de yerel yöneticilerin katıldığı bir toplantıya video konferansla bağlanarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kuzeyde, Hizbullah’ın saldırılarına maruz kalan bölgelerdeki bütçe kesintilerinin kaldırılması talimatını verdiğini belirten Netanyahu, yerel yöneticilerden “Yahudi yerleşimlerinin boşaltılmasını engelleme” konusunda adım atmalarını istedi.
Hizbullah’ın elinde bulunduğunu öne sürdüğü 150 bin roket ve füzelik kapasiteyi etkisiz hale getirdiklerini savunan Netanyahu, İsrail’in kuzey sınırında bir “güvenlik tamponu” kurduklarını iddia etti.
Lübnan’ın güneyinde bu gerekçeyle ilerlediklerini ifade eden Netanyahu, “Daha geniş bir tampon bölge oluşturuyoruz” diyerek, işgalin genişletileceği ve kalıcı hale getirileceği mesajını yineledi.
Netanyahu ayrıca, “Hizbullah’ı tamamen ortadan kaldıracaklarını” öne sürerken, İsrail’in şu anda “her zamankinden daha güçlü olduğunu” savundu ve bunun “yeni ve beklenmedik ittifak fırsatları” doğurduğunu ileri sürdü.
