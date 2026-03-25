Arakçi: Hürmüz Boğazı yalnızca ‘düşman’ gemilere kapalı
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yasağının sadece Tahran'ın 'düşman' olarak tanımladığı ABD ve İsrail gemileri için geçerli... 25.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-25T23:13+0300
2026-03-25T23:24+0300
23:13 25.03.2026 (güncellendi: 23:24 25.03.2026)
© AP Photo / Khaled ElfiqiAbbas Arakçi
© AP Photo / Khaled Elfiqi
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yasağının sadece Tahran’ın 'düşman' olarak tanımladığı ABD ve İsrail gemileri için geçerli olduğunu açıkladı.
İran’ın Arapça yayın yapan ‘El-Alem’ televizyonun aktardığına göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğine ilişkin açıklamasında, geçişin sadece “düşman ülkelere ait gemilere” yasaklandığını belirtti. Tahran yönetimi, bu kapsamda ABD ve İsrail’i “düşman” olarak tanımlıyor.
Arakçi, “Düşman, diğer devletlerin yardımıyla boğazın yeniden açılmasını sağlamaya çalıştı ancak başarısız oldu. Boğaz, sadece düşman gemilerine kapalıdır” ifadelerini kullandı.
Arakçi’nin açıklamalarından öne çıkan diğer noktalar şöyle:
Tahran, çatışmanın yeniden başlayabileceği bir ateşkesi değil, savaşın tamamen sona ermesini istiyor.
İran, şu an için ABD ile mevcut çatışma konusunda müzakere yürütmüyor.
Tahran, uğranılan zararın tazmini ve savaşın kesin biçimde sona ermesini talep ediyor.
