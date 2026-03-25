Arakçi: Hürmüz Boğazı yalnızca ‘düşman’ gemilere kapalı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yasağının sadece Tahran’ın 'düşman' olarak tanımladığı ABD ve İsrail gemileri için geçerli... 25.03.2026, Sputnik Türkiye

İran’ın Arapça yayın yapan ‘El-Alem’ televizyonun aktardığına göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğine ilişkin açıklamasında, geçişin sadece “düşman ülkelere ait gemilere” yasaklandığını belirtti. Tahran yönetimi, bu kapsamda ABD ve İsrail’i “düşman” olarak tanımlıyor.Arakçi, “Düşman, diğer devletlerin yardımıyla boğazın yeniden açılmasını sağlamaya çalıştı ancak başarısız oldu. Boğaz, sadece düşman gemilerine kapalıdır” ifadelerini kullandı.Arakçi’nin açıklamalarından öne çıkan diğer noktalar şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260325/abdnin-irana-sundugu-15-maddelik-baris-plani-reddedildi-1104503505.html

