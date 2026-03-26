Linkli SMS ve izinsiz aramalar yasaklanıyor: 2 Nisan itibarıyla engellenecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 1 Nisan 2026 itibarıyla dolandırıcılıkla mücadele kapsamında link içeren SMS'leri engelliyor. Yeni düzenlemeyle... 26.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-26T09:30+0300

Cep telefonlarına link ekli mesaj gönderme dönemi 1 Nisan itibarıyla sona eriyor. Linkli mesajların sonu geldiBu tarihten itibaren iletişim kanalları kullanılarak milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı faaliyetlerde bulunulmasının önüne geçilmesi amacıyla GSM operatörlerinin vatandaşlara link içeren SMS'leri iletmesi yasaklanıyor.BTK adım attıBTK, "İşletmeciler veya adına işlem yapanlar tarafından gerçekleştirilen istenmeyen aramaların önlenmesine yönelik tedbirleri" hayata geçiriyor.BTK'nın 1 Nisan'da yürürlüğe girecek söz konusu kararıyla, iletişim kanalları kullanılarak milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı faaliyetlerde bulunulmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda, aramalar veya gönderilen mesajlar yoluyla kişileri korku ve paniğe sevk eden, dolandırmaya yönelik ya da bahis ve kumar amacıyla kurulan iletişimin engellenmesi hedefleniyor.Aboneye iletilmeyecekYurtdışından Türkiye'deki abonelere gönderilen uygulamadan kişiye SMS ve MMS mesajlarında internet adresi (URL, bağlantı vb.) bulunması hâlinde, söz konusu mesajlar abonelere iletilmeyecek. Elektronik imza şartıAyrıca SMS ve MMS gönderimine imkân tanıyan kullanıcı ara yüzlerinin giriş ekranlarında, göndericinin veya mesaj göndermeye yetkili kişinin güvenli elektronik imza ile giriş yapması zorunlu olacak.Tanıtım araması da yasaklanıyorKarar 1 Nisan 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. 1 Nisan'dan itibaren elektronik haberleşme hizmetlerinin pazarlanması, tanıtımı ve bilgilendirilmesi amacıyla operatörler ile internet servis sağlayıcılarının başka firmalara ait müşterileri araması da yasaklanıyor. Bu dolandırıcılık yönteminde yeni piyasaya giren bazı internet servis sağlayıcıları, anlaştıkları bir çağrı merkezine kendilerine operatör kazandırma karşılığında ücret veriyordu.'Taahhüdünüz sona erdi' aramaları da sona erecekSabah gazetesinden Barış Şimşek'in haberine göre merdiven altı faaliyet gösteren bu çağrı merkezleri ise farklı operatörlerin internet abonelerini arayarak, taahhütleri devam etmesine rağmen "Taahhüdünüz sona erdi, yeni bir anlaşma yapmazsanız yüksek faturalarla karşılaşacaksınız" gibi asılsız ifadelerle vatandaşları yanıltıyordu.Kurulun kararıyla, tüketici mağduriyetlerini önlemek amacıyla, operatörlerin başka firmalara ait müşterileri araması tamamen yasaklandı.

