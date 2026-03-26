İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Linkli SMS ve izinsiz aramalar yasaklanıyor: 2 Nisan itibarıyla engellenecek
Linkli SMS ve izinsiz aramalar yasaklanıyor: 2 Nisan itibarıyla engellenecek
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 1 Nisan 2026 itibarıyla dolandırıcılıkla mücadele kapsamında link içeren SMS'leri engelliyor. Yeni düzenlemeyle... 26.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-26T09:30+0300
2026-03-26T09:30+0300
türki̇ye
bilgi teknolojileri (bt)
btk
toki̇
Cep telefonlarına link ekli mesaj gönderme dönemi 1 Nisan itibarıyla sona eriyor. Linkli mesajların sonu geldiBu tarihten itibaren iletişim kanalları kullanılarak milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı faaliyetlerde bulunulmasının önüne geçilmesi amacıyla GSM operatörlerinin vatandaşlara link içeren SMS'leri iletmesi yasaklanıyor.BTK adım attıBTK, "İşletmeciler veya adına işlem yapanlar tarafından gerçekleştirilen istenmeyen aramaların önlenmesine yönelik tedbirleri" hayata geçiriyor.BTK'nın 1 Nisan'da yürürlüğe girecek söz konusu kararıyla, iletişim kanalları kullanılarak milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı faaliyetlerde bulunulmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda, aramalar veya gönderilen mesajlar yoluyla kişileri korku ve paniğe sevk eden, dolandırmaya yönelik ya da bahis ve kumar amacıyla kurulan iletişimin engellenmesi hedefleniyor.Aboneye iletilmeyecekYurtdışından Türkiye'deki abonelere gönderilen uygulamadan kişiye SMS ve MMS mesajlarında internet adresi (URL, bağlantı vb.) bulunması hâlinde, söz konusu mesajlar abonelere iletilmeyecek. Elektronik imza şartıAyrıca SMS ve MMS gönderimine imkân tanıyan kullanıcı ara yüzlerinin giriş ekranlarında, göndericinin veya mesaj göndermeye yetkili kişinin güvenli elektronik imza ile giriş yapması zorunlu olacak.Tanıtım araması da yasaklanıyorKarar 1 Nisan 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. 1 Nisan'dan itibaren elektronik haberleşme hizmetlerinin pazarlanması, tanıtımı ve bilgilendirilmesi amacıyla operatörler ile internet servis sağlayıcılarının başka firmalara ait müşterileri araması da yasaklanıyor. Bu dolandırıcılık yönteminde yeni piyasaya giren bazı internet servis sağlayıcıları, anlaştıkları bir çağrı merkezine kendilerine operatör kazandırma karşılığında ücret veriyordu.'Taahhüdünüz sona erdi' aramaları da sona erecekSabah gazetesinden Barış Şimşek'in haberine göre merdiven altı faaliyet gösteren bu çağrı merkezleri ise farklı operatörlerin internet abonelerini arayarak, taahhütleri devam etmesine rağmen "Taahhüdünüz sona erdi, yeni bir anlaşma yapmazsanız yüksek faturalarla karşılaşacaksınız" gibi asılsız ifadelerle vatandaşları yanıltıyordu.Kurulun kararıyla, tüketici mağduriyetlerini önlemek amacıyla, operatörlerin başka firmalara ait müşterileri araması tamamen yasaklandı.
bilgi teknolojileri (bt), btk, toki̇
bilgi teknolojileri (bt), btk, toki̇

Linkli SMS ve izinsiz aramalar yasaklanıyor: 2 Nisan itibarıyla engellenecek

09:30 26.03.2026
Cep telefonu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2026
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 1 Nisan 2026 itibarıyla dolandırıcılıkla mücadele kapsamında link içeren SMS'leri engelliyor. Yeni düzenlemeyle yurt dışından gelen bağlantılı mesajlar iletilmeyecek, izinsiz aramalar yasaklanacak ve elektronik imza zorunlu hale gelecek.
Cep telefonlarına link ekli mesaj gönderme dönemi 1 Nisan itibarıyla sona eriyor.

Linkli mesajların sonu geldi

Bu tarihten itibaren iletişim kanalları kullanılarak milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı faaliyetlerde bulunulmasının önüne geçilmesi amacıyla GSM operatörlerinin vatandaşlara link içeren SMS'leri iletmesi yasaklanıyor.

BTK adım attı

BTK, "İşletmeciler veya adına işlem yapanlar tarafından gerçekleştirilen istenmeyen aramaların önlenmesine yönelik tedbirleri" hayata geçiriyor.
BTK'nın 1 Nisan'da yürürlüğe girecek söz konusu kararıyla, iletişim kanalları kullanılarak milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı faaliyetlerde bulunulmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda, aramalar veya gönderilen mesajlar yoluyla kişileri korku ve paniğe sevk eden, dolandırmaya yönelik ya da bahis ve kumar amacıyla kurulan iletişimin engellenmesi hedefleniyor.

Aboneye iletilmeyecek

Yurtdışından Türkiye'deki abonelere gönderilen uygulamadan kişiye SMS ve MMS mesajlarında internet adresi (URL, bağlantı vb.) bulunması hâlinde, söz konusu mesajlar abonelere iletilmeyecek.

Elektronik imza şartı

Ayrıca SMS ve MMS gönderimine imkân tanıyan kullanıcı ara yüzlerinin giriş ekranlarında, göndericinin veya mesaj göndermeye yetkili kişinin güvenli elektronik imza ile giriş yapması zorunlu olacak.

Tanıtım araması da yasaklanıyor

Karar 1 Nisan 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. 1 Nisan'dan itibaren elektronik haberleşme hizmetlerinin pazarlanması, tanıtımı ve bilgilendirilmesi amacıyla operatörler ile internet servis sağlayıcılarının başka firmalara ait müşterileri araması da yasaklanıyor.
Bu dolandırıcılık yönteminde yeni piyasaya giren bazı internet servis sağlayıcıları, anlaştıkları bir çağrı merkezine kendilerine operatör kazandırma karşılığında ücret veriyordu.

'Taahhüdünüz sona erdi' aramaları da sona erecek

Sabah gazetesinden Barış Şimşek'in haberine göre merdiven altı faaliyet gösteren bu çağrı merkezleri ise farklı operatörlerin internet abonelerini arayarak, taahhütleri devam etmesine rağmen "Taahhüdünüz sona erdi, yeni bir anlaşma yapmazsanız yüksek faturalarla karşılaşacaksınız" gibi asılsız ifadelerle vatandaşları yanıltıyordu.
Kurulun kararıyla, tüketici mağduriyetlerini önlemek amacıyla, operatörlerin başka firmalara ait müşterileri araması tamamen yasaklandı.
Kullanılmış yağları lavaboya dökmek yasaklanıyor: Nereye götürülecek? Kim toplayacak?
24 Mart, 09:59
