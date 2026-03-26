Merz: Ukrayna’nın Taurus füzelerine ihtiyacı yok

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna'nın kendi uzun menzilli silahlarına sahip olduğunu, bu nedenle Berlin'in Taurus seyir füzeleri göndermesine gerek... 26.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-26T00:00+0300

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna’ya Alman yapımı Taurus seyir füzeleri sevkiyatına artık ihtiyaç olmadığını belirtti. Bundestag’da konuşan Merz, Kiev’in halihazırda kendi uzun menzilli silah sistemlerine sahip olduğunu söyledi.Merz, geçmişte Taurus tedarikini desteklediğini hatırlatarak, “O dönemde Bundeswehr stoklarında bu füzeler yeterli miktardaydı. Ancak şu anda bu ihtiyacın ortadan kalktığını düşünüyorum; çünkü Ukrayna hiç olmadığı kadar iyi silahlandırılmış durumda” ifadelerini kullandı.Almanya Başbakanı, Kiev’in esas sorununun artık finansman olduğuna işaret ederek, “Ukrayna ciddi mali sorunlarla karşı karşıya, bu nedenle ilave silah sevkiyatı bugün temel sorunu çözmüyor” değerlendirmesinde bulundu.Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius da şubat ayı sonunda yaptığı açıklamada, Berlin’in Ukrayna’ya uzun menzilli Taurus füzeleri gönderme seçeneğini dışladığını teyit etmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise daha önce yaptığı açıklamada, Taurus füzelerinin Ukrayna’daki çatışma bölgesinde kullanılmasının Rusya-Almanya ilişkilerine zarar vereceğini, ancak sahadaki askeri dengeleri değiştirmeyeceğini vurgulamıştı.

