https://anlatilaninotesi.com.tr/20260326/merz-ukraynanin-taurus-fuzelerine-ihtiyaci-yok-1104504887.html
Merz: Ukrayna’nın Taurus füzelerine ihtiyacı yok
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna’nın kendi uzun menzilli silahlarına sahip olduğunu, bu nedenle Berlin’in Taurus seyir füzeleri göndermesine gerek... 26.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-26T00:00+0300
dünya
friedrich merz
almanya
alman federal meclisi (bundestag)
ukrayna
kiev
berlin
taurus
alman ordusu (bundeswehr)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/05/1100751569_0:115:3232:1933_1920x0_80_0_0_04134d44afd1432c2e947bec15e40523.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/05/1100751569_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_c682e4c67ce1a130cb2ad4ab6f1da6a8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
friedrich merz, almanya, alman federal meclisi (bundestag), ukrayna, kiev, berlin, taurus, alman ordusu (bundeswehr)
Merz: Ukrayna’nın Taurus füzelerine ihtiyacı yok
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna’nın kendi uzun menzilli silahlarına sahip olduğunu, bu nedenle Berlin’in Taurus seyir füzeleri göndermesine gerek olmadığını ifade etti.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna’ya Alman yapımı Taurus seyir füzeleri sevkiyatına artık ihtiyaç olmadığını belirtti. Bundestag’da konuşan Merz, Kiev’in halihazırda kendi uzun menzilli silah sistemlerine sahip olduğunu söyledi.
Ukrayna'nın halihazırda kendi uzun menzilli silah stokları mevcut; bu silahların bir kısmını, bizim de yardımımızla, kendisi geliştirdi ve bunlar, bizim tedarik edebileceğimiz nispeten az sayıdaki Taurus füzesinden önemli ölçüde daha etkili.
Merz, geçmişte Taurus tedarikini desteklediğini hatırlatarak, “O dönemde Bundeswehr stoklarında bu füzeler yeterli miktardaydı. Ancak şu anda bu ihtiyacın ortadan kalktığını düşünüyorum; çünkü Ukrayna hiç olmadığı kadar iyi silahlandırılmış durumda” ifadelerini kullandı.
Almanya Başbakanı, Kiev’in esas sorununun artık finansman olduğuna işaret ederek, “Ukrayna ciddi mali sorunlarla karşı karşıya, bu nedenle ilave silah sevkiyatı bugün temel sorunu çözmüyor” değerlendirmesinde bulundu.
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius da şubat ayı sonunda yaptığı açıklamada, Berlin’in Ukrayna’ya uzun menzilli Taurus füzeleri gönderme seçeneğini dışladığını teyit etmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise daha önce yaptığı açıklamada, Taurus füzelerinin Ukrayna’daki çatışma bölgesinde kullanılmasının Rusya-Almanya ilişkilerine zarar vereceğini, ancak sahadaki askeri dengeleri değiştirmeyeceğini vurgulamıştı.