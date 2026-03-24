AB Savunma Komiseri: Ukrayna’da Patriotların etkinliği Rus füzelerine karşı azaldı

AB Savunma Komiseri Andrius Kubilius, Rusya'nın balistik füzelerini modernize etmesiyle Patriot hava savunma sistemlerinin etkinliğinin düştüğünü, tek bir Rus... 24.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-24T22:47+0300

Avrupa Birliği (AB) Savunma Komiseri Andrius Kubilius, Politico gazetesine verdiği röportajda Ukrayna’daki çatışma bölgesinde konuşlu ABD yapımı Patriot hava savunma sistemlerinin Rus füzelerine karşı etkinliğinin azaldığını söyledi.Komiser, çatışmaların ilk döneminde Patriot sistemlerinin etkinliğinin yaklaşık yüzde 40 seviyesinde olduğunu belirterek, “Ruslar balistik füzelerini modernize etmeyi başardı. Artık bu füzeler uçuş sırasında yörüngelerini değiştirebiliyor, bu da Patriotların etkinliğini düşürdü” dedi.Kubilius, bugün gelinen noktada tek bir Rus balistik füzesini imha etmek için iki ya da üç Patriot PAC-3 füzesinin ateşlenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu nedenle Ukraynalıların yılda yaklaşık 2 bin Patriot füzesine ihtiyacı var, belki daha da fazla. ABD’de toplam üretim, açık kaynaklara göre, şu an yılda 750 civarında. Dolayısıyla matematik durumu çok net gösteriyor” ifadelerini kullandı.Daha önce, Rusya’daki Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi (TSAMTO) Direktörü İgor Korotçenko da Sputnik’e yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın hava savunma kapasitesinin, Patriot sistemleri için kullanılan önleyici füze stoklarının tükenmesi nedeniyle hızla zayıfladığını söylemişti. Korotçenko, ABD ve İsrail’in İran’a ait hedeflere karşı bu önleyici füzeleri yoğun biçimde kullanmasının, Ukrayna’daki stokları da kısa sürede kritik seviyeye indirebileceğine dikkat çekmişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

