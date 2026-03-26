Maduro ve eşinin duruşması başladı: Trump’tan yeni dava sinyali
ABD'de askeri operasyonla yakalanmasının ardından yargılanan Nicolas Maduro, bugün New York'ta yeniden hakim karşısına çıktı.
2026-03-26T19:46+0300
19:46 26.03.2026 (güncellendi: 19:56 26.03.2026)
ABD’de askeri operasyonla yakalanmasının ardından yargılanan Nicolas Maduro, bugün New York’ta yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşma öncesinde ABD Başkanı Donald Trump, Maduro hakkında 'yeni davaların da açılacağını' söyledi.
Maduro ve Flores, kulaklıklarla savunma masasında yerlerini aldı. Savunma ekibi, ABD hükümetinin davaya müdahale ettiğini öne sürüyor.
Maduro ve eşi Cilia Flores, uyuşturucu ve silah suçlamalarını reddetti
Savcılık, Venezuela devletinin savunma masraflarını karşılamasına karşı çıkıyor
Hakim: Savunma finansmanı belirsiz
ABD Bölge Yargıcı Alvin Hellerstein, Maduro’nun savunmasının nasıl finanse edileceği konusunda net bir alternatif bulunmadığına dikkat çekti.
Savcılık, henüz kullanılabilir bir kaynak tespit edilmediğini belirtirken, hakim olası fonların 'yaptırım kapsamında olabileceğini' ifade etti.
Venezuela iktidar partisinden destek mesajı
Venezuela’da iktidardaki Birleşik Sosyalist Parti, Maduro ve Flores’e destek açıklaması yayımladı.
Açıklamada, Maduro’nun 'meşru haklarının savunulmasının uluslararası hukukun da savunulması' anlamına geldiği öne sürüldü.
Hakimden savcılığa itiraz
Hakim Hellerstein, Maduro’nun artık ulusal güvenlik açısından tehdit oluşturduğuna dair bir gerekçe görmediğini söyledi.
Savcılık ise yaptırımların dış politika ve güvenlik aracı olduğunu savunarak geri adım atmadı.
Savunma: Masrafları Venezuela ödeyebilmeli
Maduro’nun avukatı Barry Pollack, müvekkilinin 'temiz kaynaklar' üzerinden savunmasını finanse etme hakkı olduğunu savundu.
Maduro ve eşinin kişisel olarak ödeme yapamayacak durumda olduğu ifade edildi.
Trump: Yeni davalar yolda
Beyaz Saray’da konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Maduro hakkında daha fazla dava açılacağını söyledi.
Trump, Maduro’nun 'çok sayıda suç işlediğini' savunarak yakalanmasını 'başarılı bir askeri operasyon' olarak tanımladı.
Maduro ve eşi, 2026 yılı başında Caracas’taki başkanlık yerleşkesine düzenlenen gece operasyonuyla ABD güçleri tarafından kaçırılmıştı.
İkili, uyuşturucu kaçakçılığı ve silah suçlamalarıyla yargılanıyor ve suçlamaları reddediyor.