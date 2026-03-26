Maduro ve eşinin duruşması başladı: Trump’tan yeni dava sinyali

ABD’de askeri operasyonla yakalanmasının ardından yargılanan Nicolas Maduro, bugün New York’ta yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşma öncesinde ABD Başkanı... 26.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-26T19:46+0300

Maduro ve Flores, kulaklıklarla savunma masasında yerlerini aldı. Savunma ekibi, ABD hükümetinin davaya müdahale ettiğini öne sürüyor.Maduro ve eşi Cilia Flores, uyuşturucu ve silah suçlamalarını reddettiSavcılık, Venezuela devletinin savunma masraflarını karşılamasına karşı çıkıyorHakim: Savunma finansmanı belirsizABD Bölge Yargıcı Alvin Hellerstein, Maduro’nun savunmasının nasıl finanse edileceği konusunda net bir alternatif bulunmadığına dikkat çekti.Savcılık, henüz kullanılabilir bir kaynak tespit edilmediğini belirtirken, hakim olası fonların 'yaptırım kapsamında olabileceğini' ifade etti.Venezuela iktidar partisinden destek mesajıVenezuela’da iktidardaki Birleşik Sosyalist Parti, Maduro ve Flores’e destek açıklaması yayımladı.Açıklamada, Maduro’nun 'meşru haklarının savunulmasının uluslararası hukukun da savunulması' anlamına geldiği öne sürüldü.Hakimden savcılığa itirazHakim Hellerstein, Maduro’nun artık ulusal güvenlik açısından tehdit oluşturduğuna dair bir gerekçe görmediğini söyledi.Savcılık ise yaptırımların dış politika ve güvenlik aracı olduğunu savunarak geri adım atmadı.Savunma: Masrafları Venezuela ödeyebilmeliMaduro’nun avukatı Barry Pollack, müvekkilinin 'temiz kaynaklar' üzerinden savunmasını finanse etme hakkı olduğunu savundu.Maduro ve eşinin kişisel olarak ödeme yapamayacak durumda olduğu ifade edildi.Trump: Yeni davalar yoldaBeyaz Saray’da konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Maduro hakkında daha fazla dava açılacağını söyledi.Trump, Maduro’nun 'çok sayıda suç işlediğini' savunarak yakalanmasını 'başarılı bir askeri operasyon' olarak tanımladı.Maduro ve eşi, 2026 yılı başında Caracas’taki başkanlık yerleşkesine düzenlenen gece operasyonuyla ABD güçleri tarafından kaçırılmıştı.İkili, uyuşturucu kaçakçılığı ve silah suçlamalarıyla yargılanıyor ve suçlamaları reddediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260318/maduro-davasinda-icin-savunma-masraflari-krizi-durusma-takviminde-son-durum-1104342546.html

