Maduro davasında için savunma masrafları krizi: Duruşma takviminde son durum
2026-03-18T12:57+0300
ABD’de tutuklu bulunan Maduro ve eşi Cilia Flores’in yargı sürecinde, savunma finansmanı krizi öne çıktı. ABD’li savcılar, Maduro’nun savunması için Venezuela devlet fonlarının kullanılmasına karşı çıkarak, yaptırımların bu ödemeleri engellediğini savundu. Dava takviminde son durum…
ABD’nin Manhattan’daki federal mahkemesinde görülen davada savcılar, Washington’un uzun süredir Venezuela’nın eski Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu Venezuela’nın meşru lideri olarak tanımadığını hatırlatarak, devlet kaynaklarının savunma için kullanılmasının kabul edilemeyeceğini belirtti. Savcılığa göre daha önce verilen muafiyet ise bir 'idari hata'ydı.
‘Avukat tutma hakkını ihlal’
Wikileaks’in kurucusu Julian Assange'ın da avukatı olan Maduro’nun avukatı Barry Pollack ise ABD Hazine Bakanlığı’nın yaptırımlar kapsamında verdiği izni kısa sürede geri çektiğini ve bunun müvekkilinin 'avukat tutma hakkını' ihlal ettiğini savundu.
Pollack, Venezuela hukukuna göre devletin devlet başkanının masraflarını karşılamakla yükümlü olduğunu belirtti.
ABD yönetimi ise Maduro ve Flores’in kişisel varlıklarını kullanarak savunmalarını finanse edebileceğini ifade ediyor.
Duruşma tarihleri netleşti
Davaya bakan Federal Yargıç Alvin Hellerstein’ın, savunma finansmanına ilişkin itirazları 26 Mart 2026 tarihinde yapılacak duruşmada ele alması bekleniyor.
Daha önce 17 Mart 2026 için planlanan duruşma ise 'lojistik nedenler ve takvim uyuşmazlıkları' gerekçesiyle ertelenmişti.
Maduro ve Flores, ABD federal suçlamaları kapsamında 5 Ocak 2026’daki ilk duruşmalarında suçlamaları reddetti. Çift, yargılama süreci boyunca Brooklyn’de tutuklu kalmaya devam ediyor.
Maduro ve eşi, 3 Ocak 2026’da ABD askeri operasyonuyla Caracas’taki konutlarında alı konularak ABD’ye getirildi. Haklarında 'narko-terörizm', 'uyuşturucu kaçakçılığı', 'kara para aklama' ve 'komplo' gibi ağır suçlamalar bulunuyor.
ABD ayrıca Maduro’nun 2018 ve 2024 seçimlerini 'hileyle kazandığını' iddia ediyor. Maduro ise bu suçlamaları reddediyor.
Maduro’nun tutuklanmasının ardından ülke yönetimi fiilen eski yardımcısı Delcy Rodriguez’e geçti. ABD Dışişleri Bakanlığı da mahkemeye sunduğu 11 Mart 2026 tarihli belgede Rodriguez’i Venezuela’nın tek meşru devlet başkanı olarak tanıdığını bildirdi.
Trump, İran’ın yeni dini liderinin seçilmesinden önce “Zamanlarını boşa harcıyorlar. Venezuela’da Delcy Rodriguez’de olduğu gibi yeni lider seçilmesine dahil olmam gerekiyor” dedi.