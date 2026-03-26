Maduro 'narkoterörizm' suçlamasıyla hakim karşısında

80 günü aşkın süredir gözaltında bulunan eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro hakkında açılan narkoterörizm davasında duruşma bugün ABD’de görülecek. 26.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-26T10:30+0300

ABD’de eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hakkında açılan narkoterörizm dava duruşması bugün görülüyor. Maduro ve eşi Cilia Flores de Maduro, Ocak ayı başında Caracas'taki başkanlık konutundan ABD ordusu tarafından geç saatlerde gerçekleştirilen bir operasyonda kaçırılmıştı. Maduro, narkoterörizm suçlamasının yanı sıra kokain ithalatı komplosu dahil üç ayrı suçlamayla karşı karşıya. Savcılar, Maduro’nun Venezuela’daki yetkililerle birlikte hareket ederek, Kolombiya merkezli FARC ile iş birliği içinde kokain sevkiyatını kolaylaştırdığını ileri sürdü.Maduro suçlamaları reddediyorMaduro ise tüm suçlamaları reddediyor. Hakkındaki davayı siyasi bir hamle olarak nitelendiren Maduro, ABD’nin Venezuela’ya karşı 'emperyalist bir kampanya' yürüttüğünü savunmuştu.Öte yandan geçen ay, Maduro'nun avukatı Barry Pollack, ABD'nin Venezuela hükümetinin avukatlık ücretlerini ödemesine izin vermemesi halinde davadan çekilmek zorunda kalacağını söylemişti. Pollack, ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin, Venezuela'nın söz konusu ücretleri ödemesine izin verdiğini, ardından da bunu iptal ettiğini belirtti. Avukat, bu kararın geri alınmasının Maduro'nun suçlamalara karşı savunma yapma hakkının ihlali olduğu belirtti.'Maduro zorla bir mücadeleye girdi'Uzmanlar, Maduro'nun zorlu bir mücadeleye girdiğini belirtiyor. Eski savcı Duncan Levin, Maduro'nun 'Venezuela lideri olarak tanınmadığını ve yaptırımların onu dışlamayı amaçladığı için mahkemenin Maduro'nun ceza savunmasını finanse etmek için paraya hak kazandığını düşünmenin olası olmadığını' söyledi.Uzmanlara göre dava sürecinde en kritik başlıklardan biri tanık ifadeleri. Bu kapsamda, Maduro ile birlikte suçlanan eski generaller Cliver Alcalá ve Hugo Carvajal öne çıkmakta. Alcalá, Reuters’a yaptığı açıklamada savcılarla iş birliğine açık olduğunu belirtmiş, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı yönündeki suçlamaları kabul etmemişti.Hüküm giyenler en az 20 yıl hapis cezasına çarptırılıyorABD yasalarına göre narkoterörizm suçundan hüküm giyenler için en az 20 yıl hapis cezası öngörülüyor. Diğer suçlamalarla birlikte cezanın ömür boyu hapse kadar uzanabileceği belirtiliyor.Maduro ile eşi, Brooklyn'de bulunan Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutuluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260318/maduro-davasinda-icin-savunma-masraflari-krizi-durusma-takviminde-son-durum-1104342546.html

