Kripto paralara yönelik vergi taslağında değişiklik yapılacak
Kripto paralara yönelik vergi taslağında değişiklik yapılacak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, kripto paralara yönelik vergi taslağında değişiklik yapılacağını açıkladı. 25.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-25T17:46+0300
2026-03-25T17:46+0300
2026-03-25T17:46+0300
Kripto varlıklara yönelik vergi düzenlemesiyle ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen kanun teklifindeki bazı maddelerin yeniden düzenleneceğini kaydetti. Kamuoyundaki hassasiyet vurgusu İleri sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kripto varlıklara ilişkin düzenlemelerde kamuoyunda oluşan hassasiyetlerin dikkate alındığını belirtti. İleri şu ifadeleri kullandı:
tbmm, ak parti, kripto, kripto para, vergi
tbmm, ak parti, kripto, kripto para, vergi
Kripto paralara yönelik vergi taslağında değişiklik yapılacak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, kripto paralara yönelik vergi taslağında değişiklik yapılacağını açıkladı.
Kripto varlıklara yönelik vergi düzenlemesiyle ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen kanun teklifindeki bazı maddelerin yeniden düzenleneceğini kaydetti.
Kamuoyundaki hassasiyet vurgusu
İleri sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kripto varlıklara ilişkin düzenlemelerde kamuoyunda oluşan hassasiyetlerin dikkate alındığını belirtti. İleri şu ifadeleri kullandı:
"TBMM Genel Kurulunda görüştüğümüz kanun teklifinde yer alan kripto varlıklara ilişkin bazı maddelerin, kamuoyunda oluşan hassasiyetler göz önünde bulundurularak değişiklik önergesi verilmesi yoluyla yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. İlgili çalışmalarımız sonuçlandığında kamuoyunun bilgisine sunacağımızı paylaşıyor, sürecin hayırlara vesile olmasını diliyorum."