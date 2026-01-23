https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/kim-milyoner-olmak-ister-yarismasinda-ilk-soruda-elendi-yarisi-4-olan-sayinin-yarisi-kactir-1102975191.html

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ilk soruda elendi: 'Yarısı 4 olan sayının yarısı kaçtır?'

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ''Yarısı 4 olan sayının yarısı kaçtır?' sorusu yöneltildi. Yarışması ilk soru heyecanıyla soruya yanlış yanıt verdi. 23.01.2026, Sputnik Türkiye

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Selin Kuranoğulları isimli yarışmacı, henüz ilk soruda heyecanına yenilerek herkesi şaşırttı.İlk soruda elendiYarışmacının karşısına ilk soruda, "Yarısı 4 olan sayının yarısı kaçtır?" sorusu çıktı.Yarışmacı ilk soruda joker hakkını da kullanmayarak ve heyecanına yenilerek 'C-2' cevabını verdi.Yanlış cevap sonrası ünlü sunucu, izleyiciler ve hatta yarışmacı da büyük şaşkınlık yaşadı. Yarışmacı ödül alamadan yarışmaya veda etti.Sorunun doğru yanıtı 4 seçeneğiydi.

