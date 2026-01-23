https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/kim-milyoner-olmak-ister-yarismasinda-ilk-soruda-elendi-yarisi-4-olan-sayinin-yarisi-kactir-1102975191.html
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ilk soruda elendi: 'Yarısı 4 olan sayının yarısı kaçtır?'
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Selin Kuranoğulları isimli yarışmacı, henüz ilk soruda heyecanına yenilerek herkesi şaşırttı.İlk soruda elendiYarışmacının karşısına ilk soruda, "Yarısı 4 olan sayının yarısı kaçtır?" sorusu çıktı.Yarışmacı ilk soruda joker hakkını da kullanmayarak ve heyecanına yenilerek 'C-2' cevabını verdi.Yanlış cevap sonrası ünlü sunucu, izleyiciler ve hatta yarışmacı da büyük şaşkınlık yaşadı. Yarışmacı ödül alamadan yarışmaya veda etti.Sorunun doğru yanıtı 4 seçeneğiydi.
