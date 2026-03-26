Katolik kilisesinden milyonluk tazminat kararı: Yılların istismar dosyasında yeni gelişme
Portekiz'de Katolik Kilisesi, cinsel istismar mağdurlarına 1.6 milyon eurodan fazla tazminat ödeneceğini duyurdu.
portekiz katolik kilisesi
katolik kilisesi
vatikan
cinsel istismar
tazminat
istismar
portekiz katolik kilisesi, katolik kilisesi, vatikan, cinsel istismar, tazminat, istismar
19:08 26.03.2026
© AP Photo / Armando FrancaPortekiz Katolik kilisesi
Portekiz’de Katolik Kilisesi, cinsel istismar mağdurlarına 1.6 milyon eurodan fazla tazminat ödeneceğini duyurdu. Ancak yetkililer, bu ödemenin 'yaşananları ortadan kaldırmadığını' özellikle vurguladı.
Portekiz’de Katolik Kilisesi, cinsel istismar mağdurlarına yönelik yürütülen süreç kapsamında 1.6 milyon eurodan fazla tazminat ödendiğini açıkladı.
Açıklamanın, Portekiz Piskoposlar Konferansı (CEP) ile Dini Kurumlar Konferansı (CIRP) tarafından yapıldığı ve toplamda 57 kişiye ödeme gerçekleştirildiği aktarıldı.
Başvuruların bireysel olarak değerlendirildiği, ödemelerin ise 9 bin ile 45 bin euro arasında değiştiği belirtildi.

Başvurular ve ödemeler

Toplamda 95 başvurunun yapıldığı, bunlardan 78’inin uygun bulunduğu ifade edildi.
Şu ana kadar 57 dosyanın sonuçlandırıldığı, bazı başvuruların ise halen değerlendirme sürecinde olduğu bildirildi.
Ayrıca 11 başvurunun reddedildiği, bazı dosyalar için ise Vatikan’dan karar beklendiği aktarıldı.
Yetkililerin, ödemelerin istismarın ağırlığı, mağdurun yaşadığı zarar ve etkileri dikkate alınarak belirlendiğini söylediği ifade edildi.

Kiliseden dikkat çeken açıklama

Kilise yetkililerinin açıklamasında, "Mali tazminatın verilmesi yaşananları ortadan kaldırmaz ve mağdurların hayatındaki etkileri yok etmez" denildiği aktarıldı.
Aynı açıklamada, mağdurlara yönelik "Yıllarca sessizlik içinde taşınan acının ciddiyetini kabul ediyoruz ve verdiğiniz tanıklık için minnettarız" ifadelerinin kullanıldığı belirtildi.
Kilise, sürecin burada sona ermediğini, mağdurlarla iletişim ve destek sürecinin devam edeceğini de vurguladı.

Yıllara yayılan istismar gerçeği

2023 yılında yayımlanan bağımsız bir raporda, 1950’den bu yana en az 4 bin 800 çocuğun istismara uğradığının tahmin edildiği ifade edildi.
Raporda, birçok olayın yıllar önce gerçekleştiği ve bu nedenle hukuki sürecin zaman aşımına uğradığı bilgisine yer verildi.
Ayrıca yüzlerce mağdurun tanıklık verdiği ve bu durumun ülkede büyük yankı uyandırdığı aktarıldı.
