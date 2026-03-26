Kapıkule Sınır Kapısı'nda 2 kişinin montunda 12 kilogram uyuşturucu bulundu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 2 kişinin montunda 12 kilogram uyuşturucu bulundu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir ihbarı takip eden ekipler 2 kişinin üzerinde montlarına gizlenmiş halde 12 kilogram uyuşturucu buldu. 26.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-26T21:03+0300

2026-03-26T21:03+0300

2026-03-26T21:03+0300

türki̇ye

türkiye

uyuşturucu

mont

kapıkule sınır kapısı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek sınır kapısına otobüsle gelen iki yolcuyu takibe aldı.Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, montlarına vakumlu poşetler halinde gizlenmiş 12 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

türki̇ye

Sputnik Türkiye

türkiye, uyuşturucu, mont, kapıkule sınır kapısı