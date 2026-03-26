Kapıkule Sınır Kapısı'nda 2 kişinin montunda 12 kilogram uyuşturucu bulundu
Kapıkule Sınır Kapısı'nda 2 kişinin montunda 12 kilogram uyuşturucu bulundu
Sputnik Türkiye
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir ihbarı takip eden ekipler 2 kişinin üzerinde montlarına gizlenmiş halde 12 kilogram uyuşturucu buldu. 26.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-26T21:03+0300
2026-03-26T21:03+0300
2026-03-26T21:03+0300
Kapıkule Sınır Kapısı'nda Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek sınır kapısına otobüsle gelen iki yolcuyu takibe aldı.Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, montlarına vakumlu poşetler halinde gizlenmiş 12 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
türkiye, uyuşturucu, mont, kapıkule sınır kapısı
türkiye, uyuşturucu, mont, kapıkule sınır kapısı
Kapıkule Sınır Kapısı'nda 2 kişinin montunda 12 kilogram uyuşturucu bulundu
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir ihbarı takip eden ekipler 2 kişinin üzerinde montlarına gizlenmiş halde 12 kilogram uyuşturucu buldu.
Kapıkule Sınır Kapısı'nda Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek sınır kapısına otobüsle gelen iki yolcuyu takibe aldı.
Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, montlarına vakumlu poşetler halinde gizlenmiş 12 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.