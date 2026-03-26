Denizli’de ağaçta 2 maymun görüldü: Bir maymun yakalandı, diğeri aranıyor

Denizli'de arıcılıkla uğraşan Tahsin Güntaş, kovanlarını kontrol etmek için gittiği arazide bir ağaçta iki maymun olduğunu fark etti. Yapılan çalışmalar...

2026-03-26T17:24+0300

Denizli’nin Çivril ilçesinde arıcılık yapan bir çiftçi, arazisinde beklenmedik bir manzarayla karşılaştı. Yakacık Mahallesi’ndeki kovanlarını kontrol etmek isteyen Tahsin Güntaş, bir ağacın üzerinde iki maymun bulunduğunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin çalışması sonucu maymunlardan biri yakalanarak koruma altına alınırken, diğerinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Hayatında ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını ifade eden Güntaş, gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını belirtti.

