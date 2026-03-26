İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Denizli’de ağaçta 2 maymun görüldü: Bir maymun yakalandı, diğeri aranıyor
Denizli'de arıcılıkla uğraşan Tahsin Güntaş, kovanlarını kontrol etmek için gittiği arazide bir ağaçta iki maymun olduğunu fark etti. Yapılan çalışmalar... 26.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-26T17:24+0300
2026-03-26T17:32+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/uyusturucu-suphelilerinin-elinden-kurtarildi-maymun-yavrusu-portakal-yetimler-barinagina-1103685912.html
17:24 26.03.2026 (güncellendi: 17:32 26.03.2026)
© AA / DKMP İl MüdürlüğüDenizli'de maymun görüldü
Denizli'de arıcılıkla uğraşan Tahsin Güntaş, kovanlarını kontrol etmek için gittiği arazide bir ağaçta iki maymun olduğunu fark etti. Yapılan çalışmalar sonucunda maymunlardan biri yakalanarak koruma altına alındı.
Denizli’nin Çivril ilçesinde arıcılık yapan bir çiftçi, arazisinde beklenmedik bir manzarayla karşılaştı.
Yakacık Mahallesi’ndeki kovanlarını kontrol etmek isteyen Tahsin Güntaş, bir ağacın üzerinde iki maymun bulunduğunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin çalışması sonucu maymunlardan biri yakalanarak koruma altına alınırken, diğerinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Hayatında ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını ifade eden Güntaş, gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını belirtti.
Uyuşturucu şüphelilerinin elinden kurtarıldı: Maymun yavrusu 'Portakal', 'yetimler barınağına' yerleştirildi
21 Şubat, 11:34
